Двоє найбільших клієнтів Nvidia забезпечили 39% доходу компанії за результатами другого кварталу, свідчать дані фінансового звіту. Це вказує на залежність чипового гіганта від обмеженої кількості замовників, пише CNBC .

Деталі

Згідно зі звітом Nvidia до Комісії з цінних паперів і бірж США, «Клієнт А» приніс 23% загального доходу, а «Клієнт В» – 16%. Для порівняння, рік тому ці два клієнти забезпечували 14% та 11% продажів відповідно.

Приблизно 50% доходу від сегмента центрів обробки даних, який становить 88% загального доходу компанії, припадає на великі хмарні сервіси, зазначила фінансовий директор Nvidia Колетт Кресс. У звіті Nvidia наголосила, що залежність від кількох клієнтів може зберігатися в майбутньому.

Nvidia не розкриває, хто саме є «Клієнтом А» та «Клієнтом В». Представник компанії відмовився їх називати. У звіті зазначено, що ці клієнти є «прямими», тобто купують чипи для створення систем чи плат, які потім продаються хмарним провайдерам, центрам обробки даних або кінцевим користувачам, таким як Foxconn, Quanta чи Dell.

Водночас «непрямі» клієнти, такі як Microsoft, Amazon чи Google, купують системи через прямих клієнтів. Додаткову загадковість створює те, що один із клієнтів – компанія, яка займається дослідженнями в галузі ШІ.

Аналітики HSBC, зокрема Френк Лі, вважають, що потенціал для подальшого зростання акцій Nvidia обмежений, якщо не буде чіткості з прогнозом про витрати хмарних провайдерів у 2026 році. Лі зберіг рейтинг «тримати» для акцій компанії.

Контекст

Цього тижня Nvidia опублікувала фінансові результати за другий квартал, які показали дохід у розмірі $30 млрд, що на 122% більше, ніж у тому ж кварталі минулого року. Чистий прибуток зріс на 168% до $16,6 млрд, а сегмент центрів обробки даних приніс $26,3 млрд, що становить 88% загального доходу.

Зростання Nvidia значною мірою пов’язане з бумом ШІ, де її чипи є ключовими для хмарних обчислень і дата-центрів.

Гендиректор компанії Дженсен Хуанг прогнозує, що ринок інфраструктури ШІ досягне $3–4 трлн до кінця десятиліття. За його словами, витрати найбільших хмарних провайдерів цього року сягнуть $600 млрд, що вдвічі більше, ніж два роки тому.

Окрім хмарних гігантів, Nvidia залучає нових клієнтів, зокрема компанії, які створюють спеціалізовані ШІ-сервіси, а також іноземні уряди, які інвестують у «суверенний ШІ». Очікується, що цього року такі проєкти принесуть компанії $20 млрд доходу.