Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил две новые программы гарантий для государственного Укрэксимбанка, которые позволят привлечь €200 млн в поддержку кредитования украинских компаний, государственного сектора и муниципалитетов. Об этом говорится в сообщении ЕБРР.
Подробности
- Эти гарантии будут покрывать 50% кредитного риска по новым займам Укрэксимбанка. Половина средств – €100 млн – будет направлена на поддержку предприятий в ключевых отраслях, а другая половина – на проекты по производству, хранению энергии и повышению энергоэффективности.
- Новые инструменты созданы по образцу предварительной программы для Укрэксимбанка и сосредоточены, в частности, на повышении конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в странах восточного партнерства ЕС. Около 20% субкредитов в рамках гарантийного портфеля будут предоставлены ММСП для долгосрочных инвестиций в технологии, отвечающие стандартам ЕС и способствующие зеленой модернизации.
- Особые грантовые стимулы предусмотрены для компаний, пострадавших от войны, а также для трудоустраивающих ветеранов, лиц с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц или жителей наиболее пораженных регионов.
- Укрэксимбанк также взял на себя обязательство поддерживать ветеранов – как работников, так и клиентов, внедрив рекомендации ЕБРР и Национального банка Украины по инклюзивности финансовых учреждений.
- Гарантии ЕБРР частично обеспечены Францией и ЕС в рамках Ukraine Investment Framework.
Контекст
С начала полномасштабной войны ЕБРР привлек около €3,2 млрд для украинских заемщиков через 38 подобных программ с 12 финансовыми партнерами. ЕБРР остается самым крупным институциональным кредитором Украины, инвестировав свыше €8,3 млрд в реальный сектор экономики с начала войны и выделив €4 млрд дополнительного капитала для поддержки страны.
Укрэксимбанк, 100% акций которого принадлежат государству через Кабинет министров, по данным НБУ на 1 сентября 2025 занимает третье место по размеру активов (277,84 млрд грн) среди 60 украинских банков.
