ЄБРР надає Укрексімбанку гарантії на €200 млн для розширення кредитування бізнесу

Олександр Пикало
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив дві нові програми гарантій для державного Укрексімбанку, які дозволять залучити €200 млн на підтримку кредитування українських компаній, державного сектору та муніципалітетів. Про це йдеться в повідомленні ЄБРР.

  • Ці гарантії покриватимуть 50% кредитного ризику за новими позиками Укрексімбанку. Половину коштів – €100 млн – буде спрямовано на підтримку підприємств у ключових галузях, а другу половину – на проєкти з виробництва, зберігання енергії та підвищення енергоефективності.
  • Нові інструменти створено за зразком попередньої програми для Укрексімбанку та зосереджені, зокрема, на підвищенні конкурентоспроможності мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) у країнах східного партнерства ЄС. Близько 20% субкредитів у межах гарантійного портфеля буде надано ММСП для довгострокових інвестицій у технології, що відповідають стандартам ЄС і сприяють зеленій модернізації.
  • Особливі грантові стимули передбачені для компаній, які постраждали від війни, а також для тих, що працевлаштовують ветеранів, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб або жителів найбільш уражених регіонів.
  • Укрексімбанк також взяв на себе зобов’язання підтримувати ветеранів – як працівників, так і клієнтів, впровадивши рекомендації ЄБРР та Національного банку України щодо інклюзивності фінансових установ.
  • Гарантії ЄБРР частково забезпечені Францією та ЄС у межах Ukraine Investment Framework.

Контекст 

Від початку повномасштабної війни ЄБРР залучив близько €3,2 млрд для українських позичальників через 38 подібних програм із 12 фінансовими партнерами. ЄБРР залишається найбільшим інституційним кредитором України, інвестувавши понад €8,3 млрд у реальний сектор економіки з початку війни та виділивши €4 млрд додаткового капіталу для підтримки країни.

Укрексімбанк, 100% акцій якого належать державі через Кабінет Міністрів, за даними НБУ на 1 вересня 2025 року посідає третє місце за розміром активів (277,84 млрд грн) серед 60 українських банків.

