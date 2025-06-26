Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Экспорт товаров из США обвалился до пятилетнего минимума из-за таможенных войн Трампа

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Экспорт товаров из США в мае упал на 5,2% ($9,7 млрд) по сравнению с апрелем, достигнув $179,2 млрд, что является наибольшим падением со времен коронакризиса 2020 года. Об этом пишет Financial Times 26 июня. Это контрастирует с ростом экспорта на 3,5% в апреле.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Подробности

  • Падение связано с таможенной политикой президента Дональда Трампа, объявленной 2 апреля, которая предусматривает введение 10-процентной универсальной пошлины и дополнительных сборов на промышленные металлы.
  • Хотя некоторые пошлины были приостановлены, они уже повлияли на торговых партнеров, которые сократили закупки американских товаров.
  • Импорт в мае остался стабильным, что привело к расширению дефицита торгового баланса до $96,6 млрд, превысив прогнозы экономистов с Уолл-стрит.
  • В апреле импорт испытал рекордное месячное падение, поскольку компании замедлили поставки в США, спеша закупить иностранные товары до введения пошлин.

Контекст

В апреле 2025 года президент США Дональд Трамп ввел 10-процентные пошлины на импорт из большинства стран, в том числе из Украины, но исключил Россию, Северную Корею, Кубу и Беларусь.

9 апреля пошлины были отменены для всех, кроме Китая, где ставки выросли до 145%. ЕС отсрочил свои пошлины на американские товары на 90 дней.

В середине апреля Трамп пригрозил повысить пошлины на китайские товары до 245%, в ответ Китай увеличил пошлины на американскую продукцию до 125%. С 14 мая США и Китай договорились о 90-дневном снижении взаимных пошлин.

23 мая Трамп предложил 50-процентные пошлины на товары из ЕС с 1 июня, но 26 мая отложил их до 9 июля. Всемирная торговая организация (ВТО) 16 апреля предупредила об ухудшении перспектив глобальной торговли, прогнозируя ее сокращение на 0,2% в 2025 году. МВФ снизил прогноз роста мировой экономики до 2,8% из-за торговой политики США. В мае Moody’s снизило кредитный рейтинг США до Aa1 из-за роста долга.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні