Экспорт товаров из США в мае упал на 5,2% ($9,7 млрд) по сравнению с апрелем, достигнув $179,2 млрд, что является наибольшим падением со времен коронакризиса 2020 года. Об этом пишет Financial Times 26 июня. Это контрастирует с ростом экспорта на 3,5% в апреле.

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Падение связано с таможенной политикой президента Дональда Трампа, объявленной 2 апреля, которая предусматривает введение 10-процентной универсальной пошлины и дополнительных сборов на промышленные металлы.

Хотя некоторые пошлины были приостановлены, они уже повлияли на торговых партнеров, которые сократили закупки американских товаров.

Импорт в мае остался стабильным, что привело к расширению дефицита торгового баланса до $96,6 млрд, превысив прогнозы экономистов с Уолл-стрит.

В апреле импорт испытал рекордное месячное падение, поскольку компании замедлили поставки в США, спеша закупить иностранные товары до введения пошлин.

Контекст

В апреле 2025 года президент США Дональд Трамп ввел 10-процентные пошлины на импорт из большинства стран, в том числе из Украины, но исключил Россию, Северную Корею, Кубу и Беларусь.

9 апреля пошлины были отменены для всех, кроме Китая, где ставки выросли до 145%. ЕС отсрочил свои пошлины на американские товары на 90 дней.

В середине апреля Трамп пригрозил повысить пошлины на китайские товары до 245%, в ответ Китай увеличил пошлины на американскую продукцию до 125%. С 14 мая США и Китай договорились о 90-дневном снижении взаимных пошлин.

23 мая Трамп предложил 50-процентные пошлины на товары из ЕС с 1 июня, но 26 мая отложил их до 9 июля. Всемирная торговая организация (ВТО) 16 апреля предупредила об ухудшении перспектив глобальной торговли, прогнозируя ее сокращение на 0,2% в 2025 году. МВФ снизил прогноз роста мировой экономики до 2,8% из-за торговой политики США. В мае Moody’s снизило кредитный рейтинг США до Aa1 из-за роста долга.