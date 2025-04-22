МВФ знизив прогноз зростання світової економіки до 2,8% у 2025-му через загострення торгової війни

Міжнародний валютний фонд суттєво знизив прогноз зростання світового ВВП в 2025 році на 0,5 п.п. – до 2,8% з 3,3%, повідомив МВФ у квітневому огляді світової економіки (World Economic Outlook), опублікованому 22 квітня.

Ключові факти

Очікується, що швидка ескалація торгової напруженості та надзвичайно високий рівень політичної невизначеності значно вплинуть на світову економічну активність.

Згідно з базовим прогнозом, який включає інформацію станом на 4 квітня, прогнозується, що глобальне зростання знизиться до 2,8 відсотка у 2025 році та до 3% у 2026 році — порівняно з 3,3% для обох років в огляді за січень 2025 року.

Прогноз щодо глобальної інфляції на 2025-2026 роки був підвищений на 0,1 п.п. – до 4,3% та 3,6% відповідно.

Фонд майже вдвічі знизив оцінку зростання обсягу світової торгівлі на 2025 рік – до 1,7% із 3,2%. У 2026 році очікується зростання на 2,5% замість 3,3%, які прогнозувалися у січні.

Міжнародний валютний фонд залишив без змін прогноз зростання українського економіки в 2025 році – на рівні 2%. У 2026-му очікується зростання ВВП на 4,5%

Для України інфляція у 2025-му прогнозується на рівні 12,6%, наступного – 7,7%.

Контекст

Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів мита на всі товари з Китаю у розмірі 20%; пригрозив запровадженням мит на більшість товарів із Канади та Мексики в розмірі 25% і відклав їх запровадження; ввів високі мита на імпорт сталі та алюмінію; оголосив про введення мита на імпортні автомобілі в розмірі 25% та 2 квітня оприлюднив глобальні взаємні мита.

9 квітня президент Дональд Трамп раптово призупинив дію великомасштабних взаємних мит, які мали набути чинності щодо більш ніж 70 країн, що він частково пояснив тривожними коливаннями на ринку облігацій.

Світова організація торгівлі (СОТ) попередила, що перспективи світової торгівлі «різко погіршилися» після введення мит і через невизначеність торговельної політики, йдеться в останньому звіті 16 квітня. СОТ заявила, що очікує падіння торгівлі товарами на 0,2% цього року, на відміну від зростання у жовтневому прогнозі.