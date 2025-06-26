Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Експорт товарів із США обвалився до п’ятирічного мінімуму через митні війни Трампа

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Експорт товарів із США у травні впав на 5,2% ($9,7 млрд) порівняно з квітнем, досягнувши $179,2 млрд, що стало найбільшим падінням із часів коронакризи 2020 року. Про це пише Financial Times 26 червня. Це контрастує зі зростанням експорту на 3,5% у квітні.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Деталі 

  • Падіння пов’язане з митною політикою президента Дональда Трампа, оголошеною 2 квітня, яка передбачає введення 10-відсоткового універсального мита та додаткових зборів на промислові метали. 
  • Хоча деякі мита були призупинені, вони вже вплинули на торговельних партнерів, які скоротили закупівлі американських товарів.
  • Імпорт у травні залишився стабільним, що призвело до розширення дефіциту торговельного балансу до $96,6 млрд, перевищивши прогнози економістів із Волл-стріт. 
  • У квітні імпорт зазнав рекордного місячного падіння, оскільки компанії уповільнили постачання до США, поспішаючи закупити іноземні товари до введення мит.

Контекст 

У квітні 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 10-відсоткові мита на імпорт із більшості країн, зокрема з України, але виключив Росію, Північну Корею, Кубу та Білорусь. 

9 квітня мита скасували для всіх, крім Китаю, де ставки зросли до 145%. ЄС відтермінував власні мита на американські товари на 90 днів.

У середині квітня Трамп пригрозив підвищити мита на китайські товари до 245%, у відповідь Китай збільшив мита на американську продукцію до 125%. З 14 травня США та Китай домовилися про 90-денне зниження взаємних мит.

23 травня Трамп запропонував 50-відсоткові мита на товари з ЄС із 1 червня, але 26 травня відклав їх до 9 липня. Світова організація торгівлі (СОТ) 16 квітня попередила про погіршення перспектив глобальної торгівлі, прогнозуючи її скорочення на 0,2% у 2025 році. МВФ знизив прогноз зростання світової економіки до 2,8% через торговельну політику США. У травні Moody’s знизило кредитний рейтинг США до Aa1 через зростання боргу.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні