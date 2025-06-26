Експорт товарів із США у травні впав на 5,2% ($9,7 млрд) порівняно з квітнем, досягнувши $179,2 млрд, що стало найбільшим падінням із часів коронакризи 2020 року. Про це пише Financial Times 26 червня. Це контрастує зі зростанням експорту на 3,5% у квітні.

Деталі

Падіння пов’язане з митною політикою президента Дональда Трампа, оголошеною 2 квітня, яка передбачає введення 10-відсоткового універсального мита та додаткових зборів на промислові метали.

Хоча деякі мита були призупинені, вони вже вплинули на торговельних партнерів, які скоротили закупівлі американських товарів.

Імпорт у травні залишився стабільним, що призвело до розширення дефіциту торговельного балансу до $96,6 млрд, перевищивши прогнози економістів із Волл-стріт.

У квітні імпорт зазнав рекордного місячного падіння, оскільки компанії уповільнили постачання до США, поспішаючи закупити іноземні товари до введення мит.

Контекст

У квітні 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 10-відсоткові мита на імпорт із більшості країн, зокрема з України, але виключив Росію, Північну Корею, Кубу та Білорусь.

9 квітня мита скасували для всіх, крім Китаю, де ставки зросли до 145%. ЄС відтермінував власні мита на американські товари на 90 днів.

У середині квітня Трамп пригрозив підвищити мита на китайські товари до 245%, у відповідь Китай збільшив мита на американську продукцію до 125%. З 14 травня США та Китай домовилися про 90-денне зниження взаємних мит.

23 травня Трамп запропонував 50-відсоткові мита на товари з ЄС із 1 червня, але 26 травня відклав їх до 9 липня. Світова організація торгівлі (СОТ) 16 квітня попередила про погіршення перспектив глобальної торгівлі, прогнозуючи її скорочення на 0,2% у 2025 році. МВФ знизив прогноз зростання світової економіки до 2,8% через торговельну політику США. У травні Moody’s знизило кредитний рейтинг США до Aa1 через зростання боргу.