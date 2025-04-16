Перспективы мировой торговли резко ухудшились на фоне пошлин Трампа – прогноз ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) предупредила, что перспективы мировой торговли «резко ухудшились» после введения пошлин и из-за неопределенности торговой политики, говорится в последнем отчете 16 апреля.

Ключевые факты

«Перспективы мировой торговли резко ухудшились из-за резкого роста тарифов и неопределенности торговой политики», – говорится в прогнозе ВТО.

Учитывая меры, предпринятые по состоянию на 14 апреля, в частности, приостановку взаимных тарифов США, ожидается, что объем мировой торговли товарами снизится на 0,2% в 2025 году, прежде чем в 2026-м произойдет скромное восстановление на 2,5%. Ожидается, что спад будет особенно резким в Северной Америке, где прогнозируется падение экспорта на 12,6%.

Новая оценка на 2025 год почти на три процентных пункта ниже, чем она была бы без недавних изменений в политике, и знаменует собой значительный разворот с начала года, когда экономисты ВТО ожидали увидеть продолжение расширения торговли.

В совокупности взаимные тарифы и распространение торговой неопределенности приведут к снижению объема мировой торговли продуктами на 1,5% в 2025 году.

Прогнозируется, что объем торговли услугами вырастет на 4% в 2025-м, что примерно на 1 процентный пункт меньше ожидаемого ранее показателя.

Недавний спад в торговых перспективах произошел вслед за сильными показателями в 2024 году, когда объем мировой торговли товарами вырос на 2,9%, а торговля услугами увеличилась на 6,8%.

В стоимостном выражении мировой экспорт товаров увеличился на 2%, до $24,43 трлн, что указывает на снижение средних цен экспорта и импорта. Экспорт коммерческих услуг вырос на 9%, до $8,69 трлн, что отражает высокий спрос в ряде секторов.

Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила Financial Times, что торговая война между США и Китаем может втянуть мир в рецессию, если два государства полностью разорвут связи. Пошлины Трампа и ответные пошлины Китая рискуют расколоть мир на два торговых блока, поскольку страны вынуждены будут «выбирать быть на одной или другой стороне».

«Мы очень озабочены тем, что наблюдаем потенциальное разделение торговли между США и Китаем; мы действительно хотим избежать случая геополитической фрагментации, – заявила генеральный директор ВТО. – В долгосрочной перспективе это приведет к снижению мирового реального ВВП на 7%».

Контекст

После возвращения в Белый дом в январе Трамп ввел пошлины на все товары из Китая в размере 20%; пригрозил введением пошлин на большинство товаров из Канады и Мексики в размере 25% и отложил их введение; ввел высокие пошлины на импорт стали и алюминия; объявил о введении пошлин на импортные автомобили в размере 25% и 2 апреля обнародовал глобальные взаимные пошлины.

9 апреля президент Дональд Трамп внезапно приостановил действие крупномасштабных взаимных пошлин, которые должны вступить в силу более чем в 70 странах, что он частично объяснил тревожными колебаниями на рынке облигаций.