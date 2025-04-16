Перспективы мировой торговли резко ухудшились на фоне пошлин Трампа – прогноз ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) предупредила, что перспективы мировой торговли «резко ухудшились» после введения пошлин и из-за неопределенности торговой политики, говорится в последнем отчете 16 апреля.
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Ключевые факты
- «Перспективы мировой торговли резко ухудшились из-за резкого роста тарифов и неопределенности торговой политики», – говорится в прогнозе ВТО.
- Учитывая меры, предпринятые по состоянию на 14 апреля, в частности, приостановку взаимных тарифов США, ожидается, что объем мировой торговли товарами снизится на 0,2% в 2025 году, прежде чем в 2026-м произойдет скромное восстановление на 2,5%. Ожидается, что спад будет особенно резким в Северной Америке, где прогнозируется падение экспорта на 12,6%.
- Новая оценка на 2025 год почти на три процентных пункта ниже, чем она была бы без недавних изменений в политике, и знаменует собой значительный разворот с начала года, когда экономисты ВТО ожидали увидеть продолжение расширения торговли.
- В совокупности взаимные тарифы и распространение торговой неопределенности приведут к снижению объема мировой торговли продуктами на 1,5% в 2025 году.
- Прогнозируется, что объем торговли услугами вырастет на 4% в 2025-м, что примерно на 1 процентный пункт меньше ожидаемого ранее показателя.
- Недавний спад в торговых перспективах произошел вслед за сильными показателями в 2024 году, когда объем мировой торговли товарами вырос на 2,9%, а торговля услугами увеличилась на 6,8%.
- В стоимостном выражении мировой экспорт товаров увеличился на 2%, до $24,43 трлн, что указывает на снижение средних цен экспорта и импорта. Экспорт коммерческих услуг вырос на 9%, до $8,69 трлн, что отражает высокий спрос в ряде секторов.
- Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила Financial Times, что торговая война между США и Китаем может втянуть мир в рецессию, если два государства полностью разорвут связи. Пошлины Трампа и ответные пошлины Китая рискуют расколоть мир на два торговых блока, поскольку страны вынуждены будут «выбирать быть на одной или другой стороне».
- «Мы очень озабочены тем, что наблюдаем потенциальное разделение торговли между США и Китаем; мы действительно хотим избежать случая геополитической фрагментации, – заявила генеральный директор ВТО. – В долгосрочной перспективе это приведет к снижению мирового реального ВВП на 7%».
Контекст
После возвращения в Белый дом в январе Трамп ввел пошлины на все товары из Китая в размере 20%; пригрозил введением пошлин на большинство товаров из Канады и Мексики в размере 25% и отложил их введение; ввел высокие пошлины на импорт стали и алюминия; объявил о введении пошлин на импортные автомобили в размере 25% и 2 апреля обнародовал глобальные взаимные пошлины.
9 апреля президент Дональд Трамп внезапно приостановил действие крупномасштабных взаимных пошлин, которые должны вступить в силу более чем в 70 странах, что он частично объяснил тревожными колебаниями на рынке облигаций.
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