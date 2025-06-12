Доллар упал до трехлетнего минимума из-за угрозы Трампа ввести пошлины

Индекс доллара продолжил падение в четверг, 12 июня, опустившись ниже 97,8 и достигнув самого низкого уровня с 2022 года, сообщает Trading Economics . Возобновление торговой напряженности и геополитические риски повлияли на настроение.

Ключевые факты

Американская валюта резко упала после того, как президент США Дональд Трамп объявил о планах направить официальные письма основным торговым партнерам в течение следующих одной-двух недель, в которых будут изложены односторонние пошлины, направленные на то, чтобы заставить страны заключать новые торговые соглашения.

Это произошло из-за того, что текущая 90-дневная пауза по поводу взаимных пошлин заканчивается в следующем месяце.

Дополнительная обеспокоенность рынка усилилась после того, как Иран угрожал нанести удар по базам США, если ядерные переговоры провалятся.

Между тем опубликованные 11 июня данные об инфляции в США, которые были более мягкими, чем ожидалось, увеличили давление на курс доллара. Это усилило ожидание, что в текущем году Федеральная резервная система обеспечит два снижения процентных ставок. Доллар зафиксировал наибольшие потери по отношению к евро, швейцарскому франку и японской иене.

Контекст

Ниже, чем ожидалось, инфляция в США оказывала давление на доллар на этой неделе, открыв двери для более быстрого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

В то же время сигналы Европейского центрального банка на прошлой неделе о том, что он может быть близок к завершению цикла снижения ставок, подтолкнули евро вверх. Он поднялся до $1,160 по отношению к доллару – самому высокому уровню с ноября 2021 года. Эти шаги ужесточили падение доллара, которое в этом году снизило его примерно на 10%.