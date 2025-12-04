Европейская комиссия в ближайшие дни откроет антимонопольное расследование против Meta из-за внедрения Meta AI в WhatsApp, сообщила FT со ссылкой на европейских чиновников. Это очередной шаг Брюсселя в давлении на технологических гигантов.

Детали

Еврокомиссия будет проверять, как Meta интегрировала ИИ-чатбот в мессенджер. В отличие от действующих дел по Закону о цифровых рынках (DMA), новое расследование будет вестись по классическому антимонопольному законодательству ЕС.

Компания Марка Цукерберга запустила Meta AI в WhatsApp в Европе в марте после задержки из-за «регуляторной сложности». Функция работает как встроенный ИИ-помощник для подсказок и дополнений сообщений.

В Италии антимонопольный орган уже проводит расследование против Meta за интеграцию ИИ без согласия пользователей. В ноябре производство расширили: регулятор считает, что новые условия WhatsApp Business и ИИ-функции могут ограничивать конкуренцию на рынке чатботов.

Meta отказалась комментировать будущее расследование ЕС, сославшись на заявление об итальянском, которое она назвала «необоснованным». Компания считает, что обновление не вредит бизнесам, которые используют собственные ИИ-инструменты.

Контекст

Это дело продолжает серию DMA-расследований против Alphabet (ранжирование медиа), Amazon и Microsoft (облачные сервисы). Еврокомиссия обещает жестко применять цифровое регулирование, несмотря на критику и возможную политическую реакцию США.

Недавно Meta выиграла антимонопольное дело в США: суд отклонил требование Федеральной торговой комиссии (FTC) заставить компанию продать WhatsApp и Instagram, признав конкуренцию с YouTube и TikTok достаточной.

После принятия DMA Брюссель усилил контроль над крупными платформами. Meta активно лоббирует в администрации Трампа, утверждая, что европейские правила мешают инновациям и ставят регион в невыгодное положение в соревновании со США и Китаем. Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс, которые встречались с Марком Цукербергом, публично раскритиковали жесткие европейские правила против Big Tech.