Європейська комісія найближчими днями відкриє антимонопольне розслідування проти Meta через впровадження Meta AI у WhatsApp, повідомила FT з посиланням на європейських посадовців. Це черговий крок Брюсселя у тиску на технологічних гігантів.

Деталі

Єврокомісія перевірятиме, як Meta інтегрувала ШІ-чатбот у месенджер. На відміну від чинних справ за Законом про цифрові ринки (DMA), нове розслідування вестиметься за класичним антимонопольним законодавством ЄС.

Компанія Марка Цукерберга запустила Meta AI у WhatsApp в Європі у березні після затримки через «регуляторну складність». Функція працює як вбудований ШІ-помічник для підказок і доповнень повідомлень.

В Італії антимонопольний орган уже проводить розслідування проти Meta за інтеграцію ШІ без згоди користувачів. У листопаді провадження розширили: регулятор вважає, що нові умови WhatsApp Business та ШІ-функції можуть обмежувати конкуренцію на ринку чат-ботів.

Meta відмовилася коментувати майбутнє розслідування ЄС, пославшись на заяву про італійське, яке вона назвала «необґрунтованим». Компанія вважає, що оновлення не шкодить бізнесам, які використовують власні ШІ-інструменти.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

Це справа продовжує серію DMA-розслідувань проти Alphabet (ранжування медіа), Amazon і Microsoft (хмарні сервіси). Єврокомісія обіцяє жорстко застосовувати цифрове регулювання, незважаючи на критику та можливу політичну реакцію США.

Нещодавно Meta виграла антимонопольну справу в США: суд відхилив вимогу Федеральної торгової комісії (FTC) змусити компанію продати WhatsApp та Instagram, визнавши конкуренцію з YouTube і TikTok достатньою.

Після ухвалення DMA Брюссель посилив контроль над великими платформами. Meta активно лобіює в адміністрації Трампа, стверджуючи, що європейські правила заважають інноваціям і ставлять регіон у невигідне становище у змаганні зі США та Китаєм. Президент Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс, які зустрічалися із Марком Цукербергом, публічно розкритикували жорсткі європейські правила проти Big Tech.