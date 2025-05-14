ЕС готовится вернуть ограничения для украинской агропродукции. FT узнала подробности

Европейский союз готовится резко сократить беспошлинный доступ для украинского экспорта, что может нанести удар по экономике Украины уже в июне. Причина – давление со стороны Польши и других стран ЕС, которые хотят защитить своих фермеров накануне выборов, пишет FT со ссылкой на неназванных дипломатов.

Подробности

Временный режим свободной торговли с Украиной завершится 6 июня. Еврокомиссия уже подготовила новый проект переходных мер, существенно сокращающий квоты для сельскохозяйственной продукции.

По данным собеседников издания, основные ограничения будут касаться кукурузы, сахара, меда и мяса птицы. К примеру, годовая квота на кукурузу упадет с 4,7 млн ​​т до 650 000 т, на сахар – со 109 000 т до 40 700 т, на курятину – с 57 000 т до 40 000 т.

Представитель Еврокомиссии подтвердил, что Брюссель не продлит действующие условия, поскольку сейчас пересматривается все торговое соглашение между Украиной и ЕС. Но процесс может затянуться до октября.

Брюссель рассматривает возможные переходные меры, если переговоры не будут завершены и применены до 6 июня, отметил он.

Два дипломата ЕС сообщили, что переходные меры Еврокомиссии предполагают разделение годовой беспошлинной квоты на 12 месячных частей, чтобы уменьшить импорт на период переговоров.

Глава торгового комитета Европарламента Бернд Ланге назвал это «плохим сигналом для Украины».

Как отметило издание, накануне президентских выборов в Польше Варшава попросила Брюссель отложить переговоры с Украиной во избежание поддержки националистического кандидата Кароля Навроцкого.

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Контекст

В 2022 году ЕС упразднил большинство пошлин на украинские товары, чтобы поддержать экономику Украины во время войны. Значительная часть этих товаров – в частности, пшеница, курятина и сахар – шла транзитом через ЕС в Африку и Азию. Однако это вызвало недовольство фермеров в Польше, Франции и других странах, заявивших о падении цен на местную продукцию.

13 мая 2024 года Совет ЕС одобрил продление временных мер либерализации торговли для Украины еще на год, до 5 июня 2025 года. Одновременно решением предусмотрено применение механизма экстренного торможения для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов в случае, если импорт этих продуктов в 2024 году превысит средние объемы импорта, зафиксированные во второй половине 2021-го и в течение всего 2022 и 2023 годов.

По оценкам правительства Украины, возврат к довоенным условиям торговли может стоить экономике страны €3,5 млрд ежегодно.

Бизнес призвал Еврокомиссию продлить «торговый безвиз» с Украиной, поскольку его отмена может иметь ощутимые негативные последствия.