ЕС готовится вернуть ограничения для украинской агропродукции. FT узнала подробности

Европейский союз готовится резко сократить беспошлинный доступ для украинского экспорта, что может нанести удар по экономике Украины уже в июне. Причина – давление со стороны Польши и других стран ЕС, которые хотят защитить своих фермеров накануне выборов, пишет FT со ссылкой на неназванных дипломатов.
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Подробности
- Временный режим свободной торговли с Украиной завершится 6 июня. Еврокомиссия уже подготовила новый проект переходных мер, существенно сокращающий квоты для сельскохозяйственной продукции.
- По данным собеседников издания, основные ограничения будут касаться кукурузы, сахара, меда и мяса птицы. К примеру, годовая квота на кукурузу упадет с 4,7 млн т до 650 000 т, на сахар – со 109 000 т до 40 700 т, на курятину – с 57 000 т до 40 000 т.
- Представитель Еврокомиссии подтвердил, что Брюссель не продлит действующие условия, поскольку сейчас пересматривается все торговое соглашение между Украиной и ЕС. Но процесс может затянуться до октября.
- Брюссель рассматривает возможные переходные меры, если переговоры не будут завершены и применены до 6 июня, отметил он.
- Два дипломата ЕС сообщили, что переходные меры Еврокомиссии предполагают разделение годовой беспошлинной квоты на 12 месячных частей, чтобы уменьшить импорт на период переговоров.
- Глава торгового комитета Европарламента Бернд Ланге назвал это «плохим сигналом для Украины».
- Как отметило издание, накануне президентских выборов в Польше Варшава попросила Брюссель отложить переговоры с Украиной во избежание поддержки националистического кандидата Кароля Навроцкого.
Контекст
В 2022 году ЕС упразднил большинство пошлин на украинские товары, чтобы поддержать экономику Украины во время войны. Значительная часть этих товаров – в частности, пшеница, курятина и сахар – шла транзитом через ЕС в Африку и Азию. Однако это вызвало недовольство фермеров в Польше, Франции и других странах, заявивших о падении цен на местную продукцию.
13 мая 2024 года Совет ЕС одобрил продление временных мер либерализации торговли для Украины еще на год, до 5 июня 2025 года. Одновременно решением предусмотрено применение механизма экстренного торможения для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов в случае, если импорт этих продуктов в 2024 году превысит средние объемы импорта, зафиксированные во второй половине 2021-го и в течение всего 2022 и 2023 годов.
По оценкам правительства Украины, возврат к довоенным условиям торговли может стоить экономике страны €3,5 млрд ежегодно.
Бизнес призвал Еврокомиссию продлить «торговый безвиз» с Украиной, поскольку его отмена может иметь ощутимые негативные последствия.
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