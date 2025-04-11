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«Прекращение деятельности или закрытие». Бизнес просит Еврокомиссию продлить «торговый безвиз» с Украиной

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) обратилась к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и еврокомиссарам с призывом продлить режим безбарьерной торговли с ЕС для Украины, говорится в заявлении ЕВА 11 апреля. Бизнес-сообщество отмечает, что отмена автономных торговых мер может иметь ощутимые негативные последствия для Украины.

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Ключевые факты

  • Автономные торговые мероприятия ЕС сыграли немаловажную роль в поддержке деятельности украинских экспортеров, напоминают предприниматели.
  • В частности, зерновая отрасль Украины сталкивается с беспрецедентными трудностями, а автономные торговые мероприятия ЕС позволяют быстро адаптироваться к перебоям в логистике и изменениям в транспортных маршрутах, что особенно важно в условиях, когда привычные цепи поставки могут быть нарушены боевыми действиями.
  • «Поэтому продолжение действия «торгового безвиза» чрезвычайно важно для украинского зернового сектора», – отмечает ЕВА.
  • Неопределенность правил торговли между Украиной и ЕС после 5 июня «усложняет стратегическое планирование, ставит под риск заключение коммерческих соглашений и препятствует непрерывности бизнес-операций», отмечает ассоциация.
  • «Для некоторых членских компаний ассоциации отмена «торгового безвиза» может означать прекращение деятельности или даже закрытие предприятий. Это в конечном счете может поставить под угрозу доступность базовых продуктов для потребителей и продовольственную безопасность на региональном и глобальном уровнях», – говорится в заявлении.
  • В связи с этим ЕВА в официальном письме призвала Европейскую комиссию принять необходимые меры для продления безбарьерной торговли после 5 июня 2025 года.
  • «Это решение критически важно для поддержки украинского аграрного сектора и обеспечения экономической устойчивости Украины для ее дальнейшей интеграции в европейское торговое пространство», – говорится в сообщении.

Контекст

ЕС ввел льготный режим для Украины с 4 июня 2022 года, его продлили в 2023-м. Из-за протестов фермеров Брюссель в 2023 году временно ограничивал поставки из Украины некоторых видов агропродукции. Отдельные страны, включая Польшу, Словакию и Венгрию, объявили об односторонних ограничениях на импорт украинского зерна.

13 мая 2024 года Совет ЕС одобрил продление временных мер либерализации торговли для Украины еще на год, до 5 июня 2025 года. Одновременно решением предусмотрено применение механизма экстренного торможения для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов в случае, если импорт этих продуктов в 2024-м превысит средние объемы импорта, зафиксированные во второй половине 2021 года и в течение всего 2022-го и 2023 годов.

Новая схема свободной торговли, действующая с 6 июня 2024 года, включает автоматический защитный механизм, предназначенный для защиты конкретных внутренних секторов (яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупа и мед) от увеличения импорта вследствие отмены квот и тарифов.

В 2025 году Украина предостерегала, что истечение срока действия беспошлинной торговли с Европейским Союзом 5 июня может нанести «серьезный ущерб» ее экономике. Потеря доходов от экспорта может оказаться ударом для Украины на фоне неопределенности с военной помощью США.

ЕП со ссылкой на источник писала, что Европейский Союз не планирует новые торговые преференции для Украины после завершения действующего механизма либерализации после 5 июня 2025 года.

Украина в ближайшие недели усилит диалог с европейскими союзниками относительно «торгового безвиза», заявил 11 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль. «Хотим внести изменения в соглашение об ассоциации, которое позволит украинской продукции и в дальнейшем попадать на европейский рынок без значительных ограничений», – сказал он на заседании правительства.

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