Европарламент проголосовал за продление на три года беспошлинного импорта украинской стали

Европарламент 8 мая проголосовал за продление отмены пошлин и квот на украинский экспорт железа и стали еще на три года – до июня 2028-го. Это решение должно обеспечить критически важные доходы для экономики Украины, говорится в сообщении на сайте Европарламента.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Подробности
- За обновленное регулирование в рамках Autonomous Trade Measures (ATM) проголосовали 354 евродепутата, 147 были против, 53 воздержались. Теперь это решение должен согласовать Совет ЕС.
- Текущая версия льготного режима действует до 5 июня 2025 года, новая вступит в силу сразу после формального одобрения и будет действовать до июня 2028-го.
- Регламент предусматривает полную отмену импортных пошлин и квот для отдельных украинских товаров, в первую очередь стали, являющейся ключевой статьей украинского экспорта в ЕС.
- Украинская сталелитейная отрасль – основа экономики, которая работает, не смотря на войну: часть работников ушла на фронт, а предприятия – под обстрелами, заявила докладчица Европарламента Карин Карлсбро. Она подчеркнула, что сотрудничество с Украиной – это не благотворительность, а взаимовыгодное партнерство.
- Еврокомиссия работает над долгосрочным решением, которое обеспечит стабильность торговли между Украиной и ЕС в будущем, говорится в сообщении.
Контекст
Торговые преференции для Украины действуют с июня 2022-го как реакция ЕС на полномасштабное вторжение России.
Украина предостерегала, что истечение срока действия беспошлинной торговли с ЕС 5 июня может нанести «серьезный ущерб» ее экономике. Потеря доходов от экспорта может оказаться ударом для Украины на фоне неопределенности с военной помощью США.
ЕП со ссылкой на источник писала, что ЕС не планирует новые торговые преференции для Украины после завершения действующего механизма либерализации после 5 июня 2025 года.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.