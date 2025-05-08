Европарламент проголосовал за продление на три года беспошлинного импорта украинской стали

Европарламент 8 мая проголосовал за продление отмены пошлин и квот на украинский экспорт железа и стали еще на три года – до июня 2028-го. Это решение должно обеспечить критически важные доходы для экономики Украины, говорится в сообщении на сайте Европарламента.

Подробности

За обновленное регулирование в рамках Autonomous Trade Measures (ATM) проголосовали 354 евродепутата, 147 были против, 53 воздержались. Теперь это решение должен согласовать Совет ЕС.

Текущая версия льготного режима действует до 5 июня 2025 года, новая вступит в силу сразу после формального одобрения и будет действовать до июня 2028-го.

Регламент предусматривает полную отмену импортных пошлин и квот для отдельных украинских товаров, в первую очередь стали, являющейся ключевой статьей украинского экспорта в ЕС.

Украинская сталелитейная отрасль – основа экономики, которая работает, не смотря на войну: часть работников ушла на фронт, а предприятия – под обстрелами, заявила докладчица Европарламента Карин Карлсбро. Она подчеркнула, что сотрудничество с Украиной – это не благотворительность, а взаимовыгодное партнерство.

Еврокомиссия работает над долгосрочным решением, которое обеспечит стабильность торговли между Украиной и ЕС в будущем, говорится в сообщении.

Контекст

Торговые преференции для Украины действуют с июня 2022-го как реакция ЕС на полномасштабное вторжение России.

Украина предостерегала, что истечение срока действия беспошлинной торговли с ЕС 5 июня может нанести «серьезный ущерб» ее экономике. Потеря доходов от экспорта может оказаться ударом для Украины на фоне неопределенности с военной помощью США.

ЕП со ссылкой на источник писала, что ЕС не планирует новые торговые преференции для Украины после завершения действующего механизма либерализации после 5 июня 2025 года.