ЄС готується повернути обмеження для української агропродукції. FT дізналася подробиці

Європейський союз готується різко скоротити безмитний доступ для українського експорту, що може завдати удару по економіці України вже у червні. Причина – тиск з боку Польщі та інших країн ЄС, які хочуть захистити власних фермерів напередодні виборів, пише FT із посиланням на неназваних дипломатів.

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Тимчасовий режим вільної торгівлі з Україною завершиться 6 червня. Єврокомісія вже підготувала новий проєкт перехідних заходів, який значно скорочує квоти для сільськогосподарської продукції.

За даними співрозмовників видання, основні обмеження стосуватимуться кукурудзи, цукру, меду та м’яса птиці. Наприклад, річна квота на кукурудзу впаде з 4,7 млн т до 650 000 т, на цукор – зі 109 000 т до 40 700 т, на курятину – з 57 000 т до 40 000 т.

Представник Єврокомісії підтвердив виданню, що Брюссель не продовжить чинні умови, оскільки зараз переглядається вся торговельна угода між Україною та ЄС. Але процес може затягнутися до жовтня.

Брюссель розглядає можливі перехідні заходи, якщо переговори не буде завершено і застосовано до 6 червня, зазначив він.

Двоє дипломатів ЄС повідомили, що перехідні заходи Єврокомісії передбачають поділ річної безмитної квоти на 12 місячних частин, щоб зменшити імпорт на період переговорів.

Голова торговельного комітету Європарламенту Бернд Ланге назвав це «поганим сигналом для України».

Як зазначило видання, напередодні президентських виборів у Польщі Варшава попросила Брюссель відкласти переговори з Україною, щоб зменшити шанси на перемогу націоналістичного опозиційного кандидата Кароля Навроцького.

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Контекст

У 2022 році ЄС скасував більшість мит на українські товари, щоб підтримати економіку України під час війни. Значна частина цих товарів – зокрема пшениця, курятина та цукор – ішла транзитом через ЄС до Африки та Азії. Однак це викликало невдоволення фермерів у Польщі, Франції та інших країнах, які заявили про падіння цін на місцеву продукцію.

13 травня 2024-го Рада ЄC схвалила продовження тимчасових заходів лібералізації торгівлі для України ще на рік, до 5 червня 2025 року. Одночасно рішенням передбачено застосування механізму екстреного гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів у разі, якщо імпорт цих продуктів у 2024-му перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані в другій половині 2021 року та протягом усього 2022-го та 2023-го років.

За оцінками уряду України, повернення до довоєнних умов торгівлі може коштувати економіці країни €3,5 млрд щороку.

Бізнес закликав Єврокомісію продовжити «торговельний безвіз» з Україною, оскільки його скасування може мати відчутні негативні наслідки.