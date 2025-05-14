ЄС готується повернути обмеження для української агропродукції. FT дізналася подробиці

Європейський союз готується різко скоротити безмитний доступ для українського експорту, що може завдати удару по економіці України вже у червні. Причина – тиск з боку Польщі та інших країн ЄС, які хочуть захистити власних фермерів напередодні виборів, пише FT із посиланням на неназваних дипломатів.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Деталі
- Тимчасовий режим вільної торгівлі з Україною завершиться 6 червня. Єврокомісія вже підготувала новий проєкт перехідних заходів, який значно скорочує квоти для сільськогосподарської продукції.
- За даними співрозмовників видання, основні обмеження стосуватимуться кукурудзи, цукру, меду та м’яса птиці. Наприклад, річна квота на кукурудзу впаде з 4,7 млн т до 650 000 т, на цукор – зі 109 000 т до 40 700 т, на курятину – з 57 000 т до 40 000 т.
- Представник Єврокомісії підтвердив виданню, що Брюссель не продовжить чинні умови, оскільки зараз переглядається вся торговельна угода між Україною та ЄС. Але процес може затягнутися до жовтня.
- Брюссель розглядає можливі перехідні заходи, якщо переговори не буде завершено і застосовано до 6 червня, зазначив він.
- Двоє дипломатів ЄС повідомили, що перехідні заходи Єврокомісії передбачають поділ річної безмитної квоти на 12 місячних частин, щоб зменшити імпорт на період переговорів.
- Голова торговельного комітету Європарламенту Бернд Ланге назвав це «поганим сигналом для України».
- Як зазначило видання, напередодні президентських виборів у Польщі Варшава попросила Брюссель відкласти переговори з Україною, щоб зменшити шанси на перемогу націоналістичного опозиційного кандидата Кароля Навроцького.
Контекст
У 2022 році ЄС скасував більшість мит на українські товари, щоб підтримати економіку України під час війни. Значна частина цих товарів – зокрема пшениця, курятина та цукор – ішла транзитом через ЄС до Африки та Азії. Однак це викликало невдоволення фермерів у Польщі, Франції та інших країнах, які заявили про падіння цін на місцеву продукцію.
13 травня 2024-го Рада ЄC схвалила продовження тимчасових заходів лібералізації торгівлі для України ще на рік, до 5 червня 2025 року. Одночасно рішенням передбачено застосування механізму екстреного гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів у разі, якщо імпорт цих продуктів у 2024-му перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані в другій половині 2021 року та протягом усього 2022-го та 2023-го років.
За оцінками уряду України, повернення до довоєнних умов торгівлі може коштувати економіці країни €3,5 млрд щороку.
Бізнес закликав Єврокомісію продовжити «торговельний безвіз» з Україною, оскільки його скасування може мати відчутні негативні наслідки.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.