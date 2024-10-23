ЕС окончательно одобрил кредит для Украины в €35 млрд за счет российских активов

Замороженные активы РФ в ЕС доходят до €210 млрд и составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире. В зависимости от уровня процентных ставок доходы от этих активов оцениваются в €2,5–3 млрд в год.

Совет ЕС утвердил кредит Украине в объеме до €35 млрд, сообщило венгерское председательство совета в соцсети Х . Кредит будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских активов. Он является вкладом ЕС в поддержку Украины, согласованную странами G7 в июне.

Ключевые факты

Согласно сообщению, после успешного завершения письменной процедуры Совет ЕС сегодня утвердил пакет финансовой помощи Украине.

Он включает кредит до €35 млрд и механизм кредитного сотрудничества, который поможет Украине в погашении кредитов на сумму до €45 млрд, предоставленных ЕС и партнерами по G7.

Контекст

В июне лидеры G7 договорились о предоставлении Украине кредита в $50 млрд, который будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских валютных резервов в размере около €260 млрд, большая часть которых хранится в Euroclear, бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг.

Согласно этому плану, ЕС и США возьмут на себя по около $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят между собою Великобритания, Япония и Канада.

В сентябре Еврокомиссия объявила о предоставлении кредита ЕС в размере €35 млрд для Украины в рамках плана партнеров G7 по выдаче кредитов на сумму до $50 млрд.

Будущие доходы от замороженных российских государственных активов пойдут на финансирование кредитов. Около €210 млрд активов Центрального банка России находятся в ЕС и остаются замороженными из-за санкций, введенных в связи с вторжением Москвы в Украину в феврале 2022 года.

Правительства стран ЕС решили отложить прибыль от этих активов и использовать его для поддержания как военных усилий, так и восстановления в Украине.