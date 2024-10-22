Великобритания предоставит Украине кредит в почти $3 млрд за счет российских активов

Великобритания таким образом вносит свой вклад в кредит в размере $50 млрд для Украины, анонсированный на саммите G7 в июне.

Украина получит дополнительное финансирование от Великобритании в размере £2,26 млрд ($2,9 млрд) на закупку необходимого военного оборудования для защиты от вторжения России, сообщило британское правительство. Кредит будет погашен за счет прибыли от замороженных активов.

Ключевые факты

Кредит Великобритании в размере £2,26 млрд предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины, что позволяет стране инвестировать в ключевое оборудование и вооружение, в том числе противовоздушную оборону и артиллерию. Он идет в дополнение к существующей военной помощи Великобритании в размере £3 млрд в год для Украины.

Великобритания отправила в Украину около 400 единиц различного вооружения, а министр обороны Джон Хили недавно объявил, что страна поставит Украине 650 легких многоцелевых ракетных систем усиления противовоздушной обороны.

Кредит G7 на сумму $50 млрд был впервые анонсирован на саммите лидеров в Италии в июне этого года. Великобритания объявила о своем вкладе в эту схему и в ближайшие недели представит внутреннее законодательство, которое позволит перевести средства в Украину как можно быстрее.

Контекст

14 июня на саммите G7 в Италии лидеры стран G7 договорились о направлении Украине около $50 млрд. Предполагается, что средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в ЕС и других юрисдикциях.

Согласно этому плану ЕС и США должны были взять на себя по около $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада.

Кредит от Великобритании предоставляется в дополнение к £12,8 млрд, уже выделенным на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украине.

Финансирование происходит вместе с введением Великобританией и международными партнерами крупнейшего пакета санкций, когда-либо введенного против крупной экономики. На прошлой неделе страна ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). На сегодня это самый большой пакет санкций против «теневого флота» Путина.

В то же время страны Европейского Союза рассчитывают возобновить дискуссии о новых санкциях против экономики России в январе 2025 года.