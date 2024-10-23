ЄС остаточно схвалив кредит для України у €35 млрд за рахунок російських активів

Заморожені активи РФ в ЄС сягають €210 млрд і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі. Залежно від рівня відсоткових ставок доходи від цих активів наразі оцінюються у €2,5–3 млрд на рік.

Рада ЄС затвердила кредит Україні обсягом до €35 млрд, повідомило угорське головування ради у соцмережі Х . Кредит буде погашено за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів. Він є вкладом ЄС у підтримку України, погоджену країнами G7 у червні.

Ключові факти

Згідно з повідомленням, після успішного завершення письмової процедури Рада ЄС сьогодні затвердила пакет фінансової допомоги Україні.

Він включає кредит до €35 млрд і механізм кредитної співпраці, який допоможе Україні у погашенні кредитів на суму до €45 млрд, наданих ЄС та партнерами по G7.

Контекст

У червні лідери G7 домовилися про надання Україні кредиту у розмірі $50 млрд, який буде погашено за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів у розмірі близько €260 млрд, більша частина яких зберігається в Euroclear, бельгійському центральному депозитарії цінних паперів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд, а $10 млрд, що залишилися, розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

У вересні Єврокомісія оголосила про надання кредиту ЄС у розмірі €35 млрд для України в рамках плану партнерів G7 з видачі кредитів на суму до $50 млрд.

Майбутні прибутки від заморожених російських державних активів підуть на фінансування кредитів. Близько €210 млрд активів Центрального банку Росії перебувають у ЄС і залишаються замороженими через санкції, введені у звʼязку з вторгненням Москви в Україну в лютому 2022 року.

Уряди країн ЄС вирішили відкласти прибуток від цих активів і використати його для підтримки як військових зусиль, так і відновлення в Україні.