На этой неделе Европейский Союз объявит план полного отказа от российского ископаемого топлива, но откладывает отказ от ядерных технологий РФ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
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Подробности
- В 2024 году ЕС заплатил России €22 млрд за различные энергоносители, из которых только €700 млн пришлось на ядерное топливо. Однако избавиться от зависимости от российского урана сложно из-за риска для энергетической безопасности.
- В ЕС работает 101 ядерный реактор, 19 из которых советской конструкции зависят от российских запчастей и 20–25% – от российского урана.
- Еврокомиссия планирует достичь независимости ядерной отрасли от России до 2030-х годов, но это потребует €241 млрд инвестиций. Постепенный отказ соответствует политике G7, где Канада запретила импорт российского урана, Великобритания ввела 35%-ную пошлину, а США прекратят импорт с 2028 года.
- Венгрия и Словакия, имеющие советские реакторы ВВЭР, выступают против быстрого отказа, опасаясь роста цен и угроз энергобезопасности. Брюссель уверяет, что постепенное сокращение импорта поможет избежать ценовых скачков.
- С 2022-го ЕС диверсифицирует поставки урана через Казахстан, Канаду и Нигер, но нестабильность в Нигере, ключевом производителе урана, вызывает беспокойство относительно надежности поставок.
Контекст
В мае 2025 года Еврокомиссия обнародовала план полного отказа от российских энергоносителей, предусматривающий постепенное прекращение импорта нефти, газа и ядерной энергии из РФ с заменой альтернативными источниками.
Благодаря стратегии REPowerEU, запущенной в мае 2022-го в ответ на вторжение России в Украину, ЕС сократил долю российского газа с 45% до 19%. Однако в 2024 году импорт газа из РФ снова возрос.
Новая дорожная карта Еврокомиссии направлена на прекращение энергетической зависимости от России без дестабилизации европейского рынка. До конца 2025-го каждая страна ЕС должна разработать национальный план отказа от российских энергоресурсов.
Параллельно ЕС ускоряет переход на «зеленую» энергетику и диверсифицирует поставки, чтобы избежать зависимости от одной страны и предотвратить перебои или резкий рост цен.
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