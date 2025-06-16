На этой неделе Европейский Союз объявит план полного отказа от российского ископаемого топлива, но откладывает отказ от ядерных технологий РФ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Подробности

В 2024 году ЕС заплатил России €22 млрд за различные энергоносители, из которых только €700 млн пришлось на ядерное топливо. Однако избавиться от зависимости от российского урана сложно из-за риска для энергетической безопасности.

В ЕС работает 101 ядерный реактор, 19 из которых советской конструкции зависят от российских запчастей и 20–25% – от российского урана.

Еврокомиссия планирует достичь независимости ядерной отрасли от России до 2030-х годов, но это потребует €241 млрд инвестиций. Постепенный отказ соответствует политике G7, где Канада запретила импорт российского урана, Великобритания ввела 35%-ную пошлину, а США прекратят импорт с 2028 года.

Венгрия и Словакия, имеющие советские реакторы ВВЭР, выступают против быстрого отказа, опасаясь роста цен и угроз энергобезопасности. Брюссель уверяет, что постепенное сокращение импорта поможет избежать ценовых скачков.

С 2022-го ЕС диверсифицирует поставки урана через Казахстан, Канаду и Нигер, но нестабильность в Нигере, ключевом производителе урана, вызывает беспокойство относительно надежности поставок.

Контекст

В мае 2025 года Еврокомиссия обнародовала план полного отказа от российских энергоносителей, предусматривающий постепенное прекращение импорта нефти, газа и ядерной энергии из РФ с заменой альтернативными источниками.

Благодаря стратегии REPowerEU, запущенной в мае 2022-го в ответ на вторжение России в Украину, ЕС сократил долю российского газа с 45% до 19%. Однако в 2024 году импорт газа из РФ снова возрос.

Новая дорожная карта Еврокомиссии направлена ​​на прекращение энергетической зависимости от России без дестабилизации европейского рынка. До конца 2025-го каждая страна ЕС должна разработать национальный план отказа от российских энергоресурсов.

Параллельно ЕС ускоряет переход на «зеленую» энергетику и диверсифицирует поставки, чтобы избежать зависимости от одной страны и предотвратить перебои или резкий рост цен.