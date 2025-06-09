В Брюсселе презентовали Белую книгу с четкими шагами, как усилить экономическое давление на Россию, перекрыть обходные пути поставок энергоносителей и превратить санкционную политику ЕС в эффективный инструмент безопасности. Могут ли европейские санкции реально остановить войну? Рассказывает Светлана Романко, директор Razom We Stand.

В Брюсселе представили Белую книгу «Будущее европейского лидерства в сдерживании агрессии экономическими средствами». Это важно не только для Украины, но и для -всей Европы. Документ предлагает четкие шаги по тому, как сделать санкции против России настоящим инструментом безопасности. Поскольку если европейские санкции и торговые ограничения не перекрывают доходы Кремля от продажи энергоресурсов, то они не сдерживают войну. И наоборот, решительное санкционное давление может вынудить агрессора считаться с реальностью.

Путь от зависимости к воздействию

Более трех лет войны, ущерб, жертвы – все это стало возможным благодаря нефтяным и газовым прибылям России.

С февраля 2022 года Россия заработала более €887 млрд на экспорте ископаемого топлива – и значительная часть этих денег поступила из Европейского с оюза. Даже в 2024-м, когда действовал уже 15-й пакет санкций, ЕС заплатил Кремлю €21,9 млрд за нефть и газ в разных формах.

Европа сделала важные шаги, но до сих пор не перекрыла главный источник доходов агрессора. Именно здесь кроется слабое место санкционной политики и потенциальный рычаг, чтобы остановить войну.

До полномасштабного вторжения в Украину Россия была главным поставщиком энергоносителей в ЕС: более трети импорта нефти и газа поступали из РФ.

С февраля 2022 г. Европа сделала, казалось бы, невозможное – за два года импорт из РФ сократился на 85%, доля российского газа упала с 35% до 7%. Было введено эмбарго на морские поставки российской нефти, полный запрет на импорт угля, санкции наложены на тысячи частных и юридических лиц, причастных к финансированию агрессии.

Но усилия не были полными.

Энергетические доходы Кремля: слабое место санкционной политики

Несмотря на все санкции против РФ, энергетика остается главным донором российского бюджета. От 30% до 50% федеральных доходов РФ ежегодно формируются на средства экспорта нефти, газа и угля, по оценкам аналитиков. В 2024 году эти доходы составили около €254 млрд, согласно данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

Даже после эмбарго ЕС Россия продолжает поставлять энергоресурсы по обходным маршрутам: через третьи страны, используя сомнительные схемы с нефтепродуктами: когда третьи страны (Турция, Индия) закупают российскую нефть, а затем страны ЕС закупают нефтепродукты из этой нефти.

Вызовом является теневой флот – более 1000 старых танкеров, которые массово выключают транспондеры, меняют флаги страны и осуществляют непрозрачные трансакции. По состоянию на 2025 год теневой флот перевозит до 70% российской нефти, согласно данным KSE. Значительная часть этих судов входит в территориальные воды стран-членов ЕС беспрепятственно.

В результате, пока государства G7 ищут компромиссы, Россия находит пути обхода санкций и зарабатывает больше, чем теряет.

Что мешает Европе бить сильнее

На бумаге санкционная политика ЕС поражает: 17 пакетов ограничений, тысячи подсанкционных лиц и компаний, запрет на сотни товаров и услуг.

Но в реальности она часто буксует.

Причина – институциональная инерция. Чтобы ввести новые санкции, необходимо согласие всех 27 стран-членов ЕС. Это создает идеальные условия для блокирования решений одной страной – по политическим, экономическим или просто корыстным соображениям.

Еще одна проблема – отсутствие единого санкционного органа для контроля соблюдения и наказания нарушителей. Пока ответственность за контроль, реализацию и наказание за нарушение санкций лежит на национальных правительствах. Такая разнородность подрывает эффективность санкций и создает лазейки для обходчиков.

И все же у Европы уже сейчас есть все необходимые инструменты, чтобы значительно усилить давление на энергетическую основу российской военной машины.

В Белой книге предложено пять конкретных шагов:

Прежде всего – нейтрализовать теневой флот: запретить доступ таких судов к портам ЕС, отказать им в страховании, ввести санкции против капитанов и обслуживающих их компаний.

Второй шаг – закрыть лазейки в нефтепереработке и ввести вторичные санкции против посредников: покупающих и перепродающих российские энергоресурсы компаний в Турции, Индии, Китае, в частности в виде «переработанных» нефтепродуктов.

Такие меры уже применяются в США, и ЕС должен присоединиться. Европа – очень важный торговый партнер для этих стран, чтобы ее позицию игнорировали.

Третий элемент – полный запрет на импорт российского LNG, который в 2024 году составил рекордные 16,5 млн т, отмечал FT со ссылкой на данные компании Kpler. Этот шаг не критичен для энергобаланса ЕС, но важен для сокращения военного бюджета Кремля. Против которого выступают, в частности, Франция и Бельгия, как главные импортеры российского LNG.

Эти объемы вполне можно заменить поставками сжиженного газа из Катара, США или Африки. Задача также облегчается тем, что Европа активно сокращает потребление газа вследствие энергоэффективности и электрификации, а также наращивает мощности возобновляемой энергетики.

Эти шаги – не просто список пожеланий. Это конкретная дорожная карта, позволяющая сделать санкционную политику последовательной, масштабной и действительно эффективной. Теперь все зависит от политической воли и способности Европы действовать как единое целое.

Евросоюз уже доказал, что способен действовать смело и решительно. Но сейчас нужен новый уровень лидерства – не осторожного, а стратегического. Санкции – это не только об Украине. Это о безопасности самой Европы, о будущем международного порядка, где агрессия не вознаграждается.