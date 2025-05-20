Теневой флот и поставщики для ВПК. Великобритания расширила санкции против России

Великобритания ввела новые санкции против России, направленные на 100 объектов из военного, энергетического и финансового секторов, а также лиц, причастных к информационной войне Кремля против Украины. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Великобритании 20 мая.

Подробности

Великобритания расширила санкционные списки, добавив к ним цепи поставок российских систем вооружения, в том числе ракет «Искандер», а также 18 судов из теневого флота России.

Под ограничения попали 46 финансовых учреждений, помогающих России обходить санкции, а также Санкт-Петербургская валютная биржа и Российское агентство по страхованию вкладов, которое страхует российские банки.

Санкции также коснулись 14 человек, связанных с Агентством социального проектирования, которое финансируется Кремлем и распространяет манипулятивную и ложную информацию для подрыва демократии, верховенства права и независимости Украины и других стран.

На этот раз в санкционный список попал гражданин Великобритании Джон Майкл Ормерод, закупавший корабли для российского теневого флота, а также два российских капитана танкеров этого флота.

Ранее Великобритания уже вводила санкции против руководителей Агентства социального проектирования, а теперь ограничения распространяются на все уровни организации, чтобы полностью остановить ее деятельность.

Эти меры введены на фоне 17-го пакета санкций Европейского Союза против России. Кроме того, Великобритания вместе с партнерами работает над усилением ценовых ограничений на российскую нефть, чтобы еще больше сократить доходы, финансирующие войну.

Контекст

9 мая правительство Великобритании ввело самый крупный пакет санкций против 100 нефтяных танкеров, которые формируют основу российского теневого флота и с начала 2024 года перевезли грузы на сумму свыше $24 млрд. Этот флот представляет угрозу ключевой национальной инфраструктуре Великобритании, Евроатлантического региона и окружающей среды, отмечается в сообщении.

Помимо санкций против танкеров, Великобритания также намерена препятствовать деятельности лиц, стоящих за организацией теневого флота.

«Угроза нашей национальной безопасности со стороны России серьезна, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы сорвать деятельность ее теневого флота, лишить российскую военную машину нефтяных доходов и защитить подводную инфраструктуру, которая важна для нашей повседневной жизни», – заявил премьер-министр Кир Стармер.