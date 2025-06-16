Цього тижня Європейський Союз оголосить план повної відмови від російського викопного палива, але відкладатиме відмову від ядерних технологій РФ. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Деталі

У 2024 році ЄС заплатив Росії €22 млрд за різні енергоносії, з яких лише €700 млн припало на ядерне паливо. Проте позбутися залежності від російського урану важко через ризик для енергетичної безпеки.

У ЄС працює 101 ядерний реактор, 19 із яких радянської конструкції, що залежать від російських запчастин і 20–25% – від російського урану.

Єврокомісія планує досягти незалежності ядерної галузі від Росії до 2030-х років, але це потребує €241 млрд інвестицій. Поступова відмова відповідає політиці G7, де Канада заборонила імпорт російського урану, Велика Британія ввела 35%-ве мито, а США припинять імпорт із 2028 року.

Угорщина та Словаччина, які мають радянські реактори ВВЕР, виступають проти швидкої відмови, побоюючись зростання цін і загроз енергобезпеці. Брюссель запевняє, що поступове скорочення імпорту допоможе уникнути цінових стрибків.

З 2022-го ЄС диверсифікує постачання урану через Казахстан, Канаду та Нігер, але нестабільність у Нігері, ключовому виробнику урану, викликає занепокоєння щодо надійності поставок.

Контекст

У травні 2025 року Єврокомісія оприлюднила план повної відмови від російських енергоносіїв, який передбачає поступове припинення імпорту нафти, газу та ядерної енергії з РФ із заміною на альтернативні джерела.

Завдяки стратегії REPowerEU, запущеній у травні 2022-го у відповідь на вторгнення Росії в Україну, ЄС скоротив частку російського газу з 45% до 19%. Проте у 2024 році імпорт газу з РФ знову зріс.

Нова дорожня карта Єврокомісії спрямована на припинення енергетичної залежності від Росії без дестабілізації європейського ринку. До кінця 2025-го кожна країна ЄС має розробити національний план відмови від російських енергоресурсів.

Паралельно ЄС прискорює перехід на «зелену» енергетику та диверсифікує постачання, щоб уникнути залежності від однієї країни та запобігти перебоям чи різкому зростанню цін.