Євросоюз хоче запропонувати повну заборону імпорту російського газу

Євросоюз готує заходи щодо заборони імпорту російського газу, включаючи СПГ, до кінця 2027 року, пише Bloomberg із посиланням на плани, які будуть оприлюднені у Страсбурзі 6 травня. Блок прагне розірвати звʼязки із РФ, яка колись була його найбільшим постачальником енергоносіїв.

Ключові факти

Імпорт із Росії скоротився приблизно до 19% від загального обсягу закупівель газу ЄС минулого року з більш ніж 40% до війни. Щоб продовжити реалізацію плану обмеження цієї залежності, у червні комісія запропонує заборонити нові угоди та спотові контракти — вони мають бути припинені до кінця 2025 року.

Як і трубопровідний газ, більша частина російського СПГ купується за довгостроковими контрактами з європейськими покупцями з жорсткими умовами «бери чи плати» — і від них, як і раніше, важко ухилитися. У планах, які будуть оприлюднені у Страсбурзі, Єврокомісія збирається оголосити у червні пропозицію про заборону імпорту російського газу як трубопроводами, так і у вигляді СПГ за довгостроковими угодами. Заборона набуде чинності до кінця 2027 року.

За словами джерел, знайомих із цим питанням, часові рамки залежать від здатності блоку отримувати альтернативні поставки СПГ із США, Катару, Канади та Африки. Покупки із США обговорюються в рамках торговельних переговорів з адміністрацією Трампа.

План щодо поетапної відмови від національного газу матиме обмежений вплив на ціни та енергетичну безпеку, враховуючи великі обсяги СПГ у всьому світі, які мають надійти на ринок найближчими роками, заявили джерела. Плани можуть бути змінені до оголошення 6 квітня.

Контекст

Незважаючи на спроби скоротити закупівлі після повномасштабного вторгнення Москви в Україну, ЄС важко відмовляється від дешевого імпорту російського газу в той час, коли блок з 27 країн щосили намагається знизити ціни на енергоносії.

Найбільший біль голови для Європи — це стрибок постачань російського скрапленого природного газу, який підскочив до рекордного рівня після того, як «Газпром» значно скоротив постачання трубопроводами.