Европейский Союз планирует до конца недели принять законодательство, которое отменит все пошлины на промышленные товары из США. Это ключевое требование Дональда Трампа, без которого Вашингтон не снизит тарифы на экспорт автомобилей из Европы, пишет Bloomberg .

Подробности

Еврокомиссия, кроме прочего, предложит льготные тарифы на ряд морепродуктов и сельскохозяйственных товаров.

Чтобы ускорить процесс, Еврокомиссия даже отказалась от стандартной процедуры оценки влияния, обычно предшествующей таким решениям.

В Брюсселе признают, что договоренность более выгодна США, но называют ее необходимой для стабильности бизнеса. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее отмечала, что это «сильное, хоть и не идеальное соглашение».

Несмотря на шаги навстречу, Трамп сохраняет жесткую риторику и угрожает пошлинами странам, облагающим налогами онлайн-сервисы. Он не уточнил, будет ли это касаться ЕС, но неоднократно критиковал регулирование относительно Google и Apple.

Десятка крупнейших импортеров автомобилей в США

Инфографика: Bloomberg

Контекст

Сейчас европейские автомобили и автозапчасти облагаются пошлиной в 27,5% при экспорте в США. Соглашение предусматривает снижение этого тарифа до 15% почти для всех товаров, но для авто льгота заработает только после принятия законопроекта об отмене пошлин ЕС. Если Брюссель успеет сделать это до конца месяца, то сниженный тариф будет действовать задним числом с 1 августа.

Автомобильная отрасль является ключевым экспортным направлением для ЕС: только Германия в 2024 году поставила в США автомобилей и запчастей на $34,9 млрд.