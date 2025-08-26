Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против должностных лиц Евросоюза или отдельных стран-членов, отвечающих за введение Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом 26 августа пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Подробности

В США считают, что этот закон ограничивает свободу слова американских граждан и создает дополнительные нагрузки для американских технологических компаний.

По информации Reuters, санкции могут включать запрет на выдачу виз отдельным европейским чиновникам. Хотя окончательное решение еще не принято, в Госдепартаменте США уже прошли внутренние дискуссии по этому вопросу.

Контекст

25 августа Трамп заявил, что страны, вводящие цифровые налоги или другие регуляции, могут столкнуться с дополнительными тарифами на импорт их продукции. ЕС, со своей стороны, утверждает, что DSA направлен на повышение безопасности в интернете и обязывает большие цифровые платформы эффективнее противодействовать незаконному контенту, в частности языку вражды и материалам, связанным с сексуальным насилием над детьми.

Вашингтон, однако, считает, что эти правила приводят к «чрезмерному ущемлению свободы выражения» и создают дополнительные расходы для компаний США.

Представители Еврокомиссии исключают обвинения в цензуре, называя их «безосновательными», и отмечают, что защита свободы слова является основным принципом DSA.