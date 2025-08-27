Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

ЄС йде на поступки. Брюссель готовий скасувати мита на товари із США заради угоди з Трампом

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Урсула фон дер Ляєн і Дональд Трамп /Getty Images

Урсула фон дер Ляєн і Дональд Трамп Фото Getty Images

Європейський Союз планує до кінця тижня ухвалити законодавство, яке скасує всі мита на промислові товари із США. Це ключова вимога Дональда Трампа, без якої Вашингтон не знизить тарифи на експорт автомобілів із Європи, пише Bloomberg.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • Єврокомісія, крім усього, запропонує пільгові тарифи на низку морепродуктів та сільськогосподарських товарів. 
  • Щоб прискорити процес, Єврокомісія навіть відмовилася від стандартної процедури оцінки впливу, яка зазвичай передує таким рішенням.
  • У Брюсселі визнають, що домовленість більше вигідна США, але називають її необхідною для стабільності бізнесу. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше зазначала, що це «сильна, хоч і не ідеальна угода».
  • Попри кроки назустріч, Трамп зберігає жорстку риторику і погрожує митами країнам, які обкладають податками онлайн-сервіси. Він не уточнив, чи стосуватиметься це ЄС, але неодноразово критикував регулювання щодо Google та Apple.

Десятка найбільших імпортерів автомобілів до США

ЄС йде на поступки. Брюссель готовий скасувати мита на товари із США заради угоди з Трампом /Фото 1

Інфографіка: Bloomberg

Контекст

Зараз європейські автомобілі та автозапчастини обкладаються митом 27,5% при експорті до США. Угода передбачає зниження цього тарифу до 15% для майже всіх товарів, але для авто пільга запрацює лише після ухвалення законопроєкту про скасування мит ЄС. Якщо Брюссель встигне зробити це до кінця місяця, знижений тариф діятиме заднім числом з 1 серпня. 

Автомобільна галузь є ключовим експортним напрямом для ЄС: лише Німеччина у 2024 році поставила до США автомобілів і запчастин на $34,9 млрд.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні