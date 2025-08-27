Європейський Союз планує до кінця тижня ухвалити законодавство, яке скасує всі мита на промислові товари із США. Це ключова вимога Дональда Трампа, без якої Вашингтон не знизить тарифи на експорт автомобілів із Європи, пише Bloomberg .

Деталі

Єврокомісія, крім усього, запропонує пільгові тарифи на низку морепродуктів та сільськогосподарських товарів.

Щоб прискорити процес, Єврокомісія навіть відмовилася від стандартної процедури оцінки впливу, яка зазвичай передує таким рішенням.

У Брюсселі визнають, що домовленість більше вигідна США, але називають її необхідною для стабільності бізнесу. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше зазначала, що це «сильна, хоч і не ідеальна угода».

Попри кроки назустріч, Трамп зберігає жорстку риторику і погрожує митами країнам, які обкладають податками онлайн-сервіси. Він не уточнив, чи стосуватиметься це ЄС, але неодноразово критикував регулювання щодо Google та Apple.

Десятка найбільших імпортерів автомобілів до США

Інфографіка: Bloomberg

Контекст

Зараз європейські автомобілі та автозапчастини обкладаються митом 27,5% при експорті до США. Угода передбачає зниження цього тарифу до 15% для майже всіх товарів, але для авто пільга запрацює лише після ухвалення законопроєкту про скасування мит ЄС. Якщо Брюссель встигне зробити це до кінця місяця, знижений тариф діятиме заднім числом з 1 серпня.

Автомобільна галузь є ключовим експортним напрямом для ЄС: лише Німеччина у 2024 році поставила до США автомобілів і запчастин на $34,9 млрд.