ЕС введет пошлины на самолеты Boeing в случае провала торговых переговоров с США – FT

Брюссель планирует ввести пошлины на самолеты Boeing в рамках предложений относительно дальнейших мер в случае провала торговых переговоров с Вашингтоном, пишет Financial Times 7 мая. Меры вступят в силу, если не будет достигнут достаточного прогресса в снижении пошлин США.
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Ключевые факты
- Европейская комиссия включит гражданские самолеты в список ежегодного импорта США стоимостью около €100 млрд, который будет подлежать контролю, сообщили два источника, знакомых с этим вопросом.
- По словам чиновников, следующая волна пошлин, которая будет распространяться на самолеты и, возможно, на химическую продукцию, вероятно, начнет действовать, если не будет достигнуто соглашения.
- Они предупредили, что список предложенных целей, который, как ожидается, будет опубликован в четверг, все еще может измениться.
- По данным Евростата, в 2024 году ЕС импортировал из США самолеты, космические аппараты и запчасти на сумму около €18,3 млрд.
- Возглавляющий переговоры Еврокомиссар ЕС по торговле Марош Шефчович заявил Европейскому парламенту, что 70% экспорта ЕС в США теперь облагаются пошлиной.
- «Но если наши переговоры с США не дадут необходимых результатов, мы будем готовы к альтернативе с целью восстановления равных условий» со «всеми вариантами на столе», сказал он.
Контекст
Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел минимальный дополнительный тариф в размере 20% почти на весь экспорт из ЕС в рамках своих так называемых соответствующих мер. Но 9 апреля он сократил его до 10% на 90 дней, чтобы дать время для переговоров.
Американские пошлины в размере 25% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС остаются в силе.
ЕС приостановил пошлины в ответ на американские товары на сумму €21 млрд, в том числе мотоциклы Harley-Davidson, птицу и одежду до 14 июля, чтобы помочь переговорному процессу.
За исключением 18-месячного периода, в течение которого взимались пошлины с самолетов Boeing и Airbus в рамках спора о субсидиях, с 1979 года сектор в основном функционировал без таможенных барьеров.
Цепи поставки охватывают весь мир – и Airbus, и Boeing импортируют детали для новых самолетов из разных регионов. Boeing, закупающая детали для некоторых своих самолетов в Италии и Японии, уже сталкивается с более высокими затратами на импорт.
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