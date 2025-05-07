ЕС введет пошлины на самолеты Boeing в случае провала торговых переговоров с США – FT

Брюссель планирует ввести пошлины на самолеты Boeing в рамках предложений относительно дальнейших мер в случае провала торговых переговоров с Вашингтоном, пишет Financial Times 7 мая. Меры вступят в силу, если не будет достигнут достаточного прогресса в снижении пошлин США.

Ключевые факты

Европейская комиссия включит гражданские самолеты в список ежегодного импорта США стоимостью около €100 млрд, который будет подлежать контролю, сообщили два источника, знакомых с этим вопросом.

По словам чиновников, следующая волна пошлин, которая будет распространяться на самолеты и, возможно, на химическую продукцию, вероятно, начнет действовать, если не будет достигнуто соглашения.

Они предупредили, что список предложенных целей, который, как ожидается, будет опубликован в четверг, все еще может измениться.

По данным Евростата, в 2024 году ЕС импортировал из США самолеты, космические аппараты и запчасти на сумму около €18,3 млрд.

Возглавляющий переговоры Еврокомиссар ЕС по торговле Марош Шефчович заявил Европейскому парламенту, что 70% экспорта ЕС в США теперь облагаются пошлиной.

«Но если наши переговоры с США не дадут необходимых результатов, мы будем готовы к альтернативе с целью восстановления равных условий» со «всеми вариантами на столе», сказал он.

Контекст

Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел минимальный дополнительный тариф в размере 20% почти на весь экспорт из ЕС в рамках своих так называемых соответствующих мер. Но 9 апреля он сократил его до 10% на 90 дней, чтобы дать время для переговоров.

Американские пошлины в размере 25% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС остаются в силе.

ЕС приостановил пошлины в ответ на американские товары на сумму €21 млрд, в том числе мотоциклы Harley-Davidson, птицу и одежду до 14 июля, чтобы помочь переговорному процессу.

За исключением 18-месячного периода, в течение которого взимались пошлины с самолетов Boeing и Airbus в рамках спора о субсидиях, с 1979 года сектор в основном функционировал без таможенных барьеров.

Цепи поставки охватывают весь мир – и Airbus, и Boeing импортируют детали для новых самолетов из разных регионов. Boeing, закупающая детали для некоторых своих самолетов в Италии и Японии, уже сталкивается с более высокими затратами на импорт.