Китай отказывается от покупки самолетов Boeing, узнал Bloomberg. Акции авиапроизводителя упали

Пекин приказал китайским авиакомпаниям не принимать дальнейшие поставки самолетов Boeing Co. в рамках торговой войны, в ходе которой президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере до 145% на китайские товары, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Акции американского авиапроизводителя упали на 4,6% на премаркете после новости о шаге Китая.

Ключевые факты

Пекин также попросил китайских перевозчиков прекратить какие-либо закупки оборудования и деталей для самолетов у американских компаний, сообщили источники.

Приказ был отдан после того, как Китай в минувшие выходные объявил о введении пошлин в размере 125% на американские товары, сообщили источники. Эти пошлины сами собой более чем удвоили стоимость самолетов и деталей, произведенных в США, что сделало бы нецелесообразным для китайских авиакомпаний принимать самолеты Boeing.

По словам источников, правительство Китая рассматривает способы оказания помощи авиакомпаниям, которые арендуют самолеты Boeing и сталкиваются с более высокими расходами.

Акции американского авиапроизводителя упали на 4,6% на премаркете на фоне новостей о шаге Китая. С начала года и до 14 апреля акции Boeing упали на 10%.

Стремительный спор между двумя крупнейшими экономиками мира застал Boeing врасплох. Около 10 самолетов Boeing 737 Max готовятся войти в китайские авиапарки, в том числе по два для China Southern Airlines, Air China и Xiamen Airlines, согласно данным Aviation Flights Group.

Некоторые из самолетов припаркованы у заводской базы Boeing в Сиэтле, другие находятся в центре в Чжоушане на востоке Китая, согласно веб-сайту компании.

По словам некоторых источников, оформление документов на поставку и оплату некоторых из этих самолетов могли быть завершены до того, как 12 апреля вступили в силу взаимные пошлины, объявленные Китаем.

Boeing все еще располагает многочисленными готовыми самолетами на складе, которые первоначально предназначались для китайских авиакомпаний. Американский производитель предупредил, что эскалация торгового конфликта может также повредить цепочкам поставок, которые были серьезно напряжены из-за пандемии и только недавно стали показывать признаки возврата в норму.

Контекст

По прогнозам, Китай будет обеспечивать 20% мирового спроса на самолеты в течение следующих двух десятилетий, и в 2018 году почти четверть продукции Boeing оказалась там. Но американский авиапроизводитель в последние годы не объявлял о больших заказах в Китае из-за торговой напряженности и проблем компании.

Торговые споры с администрациями Байдена и Трампа помогли склонить китайские заказы в сторону европейской Airbus SE. Затем в 2024 году Boeing столкнулся с кризисом качества, когда в январе прошлого года в полете вылетела дверная заглушка.

Противостояние также показывает, что Китай по-прежнему зависит от зарубежных поставщиков пассажирских самолетов для удовлетворения спроса своего населения на авиаперевозки. Хотя Airbus является более важным поставщиком, а китайские перевозчики рассчитывают на отечественные самолеты Comac C919 для удовлетворения своих потребностей в узкофюзеляжных самолетах, в авиапарках авиакомпаний по-прежнему есть сотни самолетов Boeing, которым требуется техническое обслуживание, ремонт и замена.

Китай объявил 11 апреля, что будет применять пошлину в размере 125% ко всем товарам США с 12 апреля в рамках последней эскалации. Включая с 20%-м сбором, оцененным ранее в этом году из-за роли Китая в торговле фентанилом, ставка тарифов США для Китая теперь составляет 145%.