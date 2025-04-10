ЕС отсрочил на 90 дней контрмеры против пошлин Трампа

Европейский Союз решил отложить на 90 дней введение контрмер в ответ на пошлины, введенные Трампом. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 апреля.

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«Мы учли заявление президента Трампа и хотим дать шанс переговорам. Хотя контрмеры ЕС, которые поддержали страны-члены, уже готовы, мы приостанавливаем их на 90 дней», – отметила фон дер Ляйен.

Она заявила, что в случае неудачи переговоров эти контрмеры все же вступят в силу.

Кроме того, по словам фон дер Ляйен, идет подготовка к возможным дополнительным контрмерам. «Как я уже отмечала ранее, мы рассматриваем все возможные варианты», – добавила она.

Контекст

По возвращении в Белый дом в январе Дональд Трамп объявил о введении 20-процентной пошлины на весь импорт из Китая и пригрозил 25-процентными пошлинами на большинство товаров из Канады и Мексики, хотя их внедрение временно отсрочил. Также были введены высокие пошлины на импорт стали и алюминия, а 2 апреля Трамп обнародовал новые глобальные взаимные пошлины, в том числе 25-процентную пошлину на импорт автомобилей.

Предложение главы Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен о взаимном отказе от пошлин на промышленные товары Трамп отклонил, настаивая, что ЕС должен согласиться на закупку американских энергоносителей на сумму $350 млрд в обмен на отсрочку новых тарифов.

В ответ 9 апреля страны ЕС поддержали инициативу Еврокомиссии о торговых контрмерах против США из-за американских 25-процентных пошлин на сталь и алюминий. Часть новых пошлин ЕС должна вступить в силу уже 15 апреля, вторая – в середине мая, а третья волна стартовала бы 1 декабря. Основная часть товаров будет облагаться пошлиной 25%, отдельные категории – 10%.

В тот же день Трамп решил отложить на 90 дней повышение пошлин для отдельных стран, но в то же время увеличил пошлины на китайский импорт до 125%, усилив экономическое давление на Пекин.