ЄС запровадить мита на літаки Boeing у разі провалу торгових переговорів із США – FT

Брюссель планує ввести мита на літаки Boeing у межах пропозицій щодо подальших заходів у разі провалу торгових переговорів із Вашингтоном, пише Financial Times 7 травня. Заходи набудуть чинності, якщо не буде досягнуто достатнього прогресу у зниженні мит США.
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Ключові факти
- Європейська комісія включить цивільні літаки до списку щорічного імпорту США вартістю близько €100 млрд, який підлягатиме контролю, повідомили два джерела, знайомі з цим питанням.
- За словами чиновників, наступна хвиля мит, яка поширюватиметься на літаки і, можливо, на хімічну продукцію, ймовірно, почне діяти, якщо не буде досягнуто згоди.
- Вони попередили, що список запропонованих цілей, який, як очікується, буде опублікований у четвер, все ще може змінитися.
- За даними Євростату, у 2024 році ЄС імпортував із США літаків, космічних апаратів і запчастин на суму близько €18,3 млрд.
- Єврокомісар ЄС із торгівлі Марош Шефчович, який очолює переговори, заявив Європейському парламенту, що 70% експорту ЄС до США тепер оподатковуються митом.
- «Але якщо наші переговори із США не дадуть необхідних результатів, ми будемо готові до альтернативи з метою відновлення рівних умов» із «всіма варіантами на столі», сказав він.
Контекст
Президент США Дональд Трамп 2 квітня запровадив мінімальний додатковий тариф у розмірі 20% майже на весь експорт із ЄС у межах своїх так званих відповідних заходів. Але 9 квітня він скоротив його до 10% на 90 днів, щоб дати час для переговорів.
Американські мита у розмірі 25% на сталь, алюміній та автомобілі з ЄС залишаються чинними.
ЄС призупинив мита у відповідь на американські товари на суму €21 млрд, зокрема мотоцикли Harley-Davidson, птицю та одяг, до 14 липня, щоб допомогти переговорному процесу.
За винятком 18-місячного періоду, протягом якого стягувалися мита з літаків Boeing та Airbus у межах спору про субсидії, з 1979 року сектор здебільшого функціонував без митних барʼєрів.
Ланцюжки постачання охоплюють весь світ – і Airbus, і Boeing імпортують деталі для нових літаків з різних регіонів. Boeing, яка закуповує деталі для деяких своїх літаків в Італії та Японії, вже стикається з більш високими витратами на імпорт.
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