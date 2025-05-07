ЄС запровадить мита на літаки Boeing у разі провалу торгових переговорів із США – FT

Брюссель планує ввести мита на літаки Boeing у межах пропозицій щодо подальших заходів у разі провалу торгових переговорів із Вашингтоном, пише Financial Times 7 травня. Заходи набудуть чинності, якщо не буде досягнуто достатнього прогресу у зниженні мит США.

Ключові факти

Європейська комісія включить цивільні літаки до списку щорічного імпорту США вартістю близько €100 млрд, який підлягатиме контролю, повідомили два джерела, знайомі з цим питанням.

За словами чиновників, наступна хвиля мит, яка поширюватиметься на літаки і, можливо, на хімічну продукцію, ймовірно, почне діяти, якщо не буде досягнуто згоди.

Вони попередили, що список запропонованих цілей, який, як очікується, буде опублікований у четвер, все ще може змінитися.

За даними Євростату, у 2024 році ЄС імпортував із США літаків, космічних апаратів і запчастин на суму близько €18,3 млрд.

Єврокомісар ЄС із торгівлі Марош Шефчович, який очолює переговори, заявив Європейському парламенту, що 70% експорту ЄС до США тепер оподатковуються митом.

«Але якщо наші переговори із США не дадуть необхідних результатів, ми будемо готові до альтернативи з метою відновлення рівних умов» із «всіма варіантами на столі», сказав він.

Контекст

Президент США Дональд Трамп 2 квітня запровадив мінімальний додатковий тариф у розмірі 20% майже на весь експорт із ЄС у межах своїх так званих відповідних заходів. Але 9 квітня він скоротив його до 10% на 90 днів, щоб дати час для переговорів.

Американські мита у розмірі 25% на сталь, алюміній та автомобілі з ЄС залишаються чинними.

ЄС призупинив мита у відповідь на американські товари на суму €21 млрд, зокрема мотоцикли Harley-Davidson, птицю та одяг, до 14 липня, щоб допомогти переговорному процесу.

За винятком 18-місячного періоду, протягом якого стягувалися мита з літаків Boeing та Airbus у межах спору про субсидії, з 1979 року сектор здебільшого функціонував без митних барʼєрів.

Ланцюжки постачання охоплюють весь світ – і Airbus, і Boeing імпортують деталі для нових літаків з різних регіонів. Boeing, яка закуповує деталі для деяких своїх літаків в Італії та Японії, вже стикається з більш високими витратами на імпорт.