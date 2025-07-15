Планы Еврокомиссии повысить доходность замороженных российских активов через инвестирование в рисковые инструменты могут представлять юридическую угрозу и приравниваться к экспроприации. Об этом заявила CEO Euroclear Валери Урбен в интервью FT .

Подробности

Урбен предупредила, что увеличение доходов от активов российского Центробанка, которых в Euroclear хранится около €191 млрд, за счет перехода от безопасных инструментов (в частности, депозитов в центробанках) к рисковым классам активов создаст дополнительную финансовую и системную угрозу.

«Если хотите больше прибыли, вы берете на себя больше риска. Но кто будет нести эти риски?» – сказала она.

Сейчас доходы по активам сокращаются из-за снижения ставок ЕЦБ. Еврокомиссия рассматривает вариант создания специального фонда (SPV), который будет инвестировать средства из активов в более доходные инструменты.

Однако Урбен предостерегает: такой шаг будет означать юридическую экспроприацию и оставит Euroclear ответственным за потенциальное возмещение России в будущем.

«Мы не можем позволить себе взять на себя такие обязательства», – сказала она, добавив, что для покрытия возможных исков должен быть создан отдельный механизм финансовой компенсации.

Контекст

После полномасштабного вторжения России в 2022 году в различных юрисдикциях было заморожено около €260 млрд активов российского Центробанка. С тех пор западные страны ищут пути использования этих средств для помощи Украине. Однако юридические барьеры до сих пор не разрешали полную конфискацию.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард предупреждала, что использование этих активов для финансирования военной помощи Украине может противоречить международному праву.

Euroclear – самый крупный центральный депозитарий ценных бумаг в Европе с более чем €40 трлн активов на хранении – фигурирует более чем в 100 судебных исках, связанных с заблокированными российскими активами, включая активы олигархов. В ответ Россия конфисковала около €33 млрд находившихся в ее российском депозитарии активов клиентов Euroclear.

В прошлом году Euroclear перечислил €4 млрд Украине, в этом году – €1,8 млрд. В первом квартале депозитарий заработал на заблокированных российских активах €1,47 млрд, что на 7,5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.