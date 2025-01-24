Ответные меры РФ и дестабилизация рынков. Euroclear предупреждает о последствиях конфискации российских активов

Генеральный директор Euroclear Ltd. Валери Урбен предупредила о непредвиденных последствиях в случае, если Европейский союз конфискует замороженные активы Центрального банка России, об этом она заявила Bloomberg Television на Всемирном экономическом форуме в Давосе 24 января. Клиринговая палата со штаб-квартирой в Брюсселе хранит большую часть активов российского центробанка, замороженных в результате санкций ЕС и стран «Большой семерки».

Ключевые факты

«Россия всегда может принять ответные меры, которые могут еще больше дестабилизировать финансовые рынки», – заявила Урбен.

Замороженные активы России могут стать элементом переговоров между Украиной и РФ, сказала она, добавив, что некоторые чиновники заинтересованы в продвижении конфискации.

Урбен подчеркнула, что если члены ЕС все-таки конфискуют российские активы, им нужно взять на себя и сопутствующие финансовые обязательства, чтобы впоследствии защитить Euroclear от исков со стороны России.

«Мы видели случай с иранскими активами более 20 лет назад, – сказала Урбен. – Поэтому я думаю, что это не что-то теоретическое».

Контекст

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил в декабре, что блоку следует рассмотреть возможность принятия мер, выходящих за рамки замораживания активов, включая возможную их конфискацию для компенсации Украине ущерба от вторжения России.

До сих пор ЕС использовал прибыль, полученную от санкционированных российских активов, только для оказания помощи Украине. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявляла, что использование замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине может нарушать международное право.

Согласно плану G7, союзники Киева одобрили механизм, в котором прибыль используется для поддержки кредитного пакета в размере €50 млрд для Киева.