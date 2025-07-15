Плани Єврокомісії підвищити прибутковість заморожених російських активів через інвестування в ризикові інструменти можуть становити юридичну загрозу та прирівнюватися до експропріації. Про це заявила CEO Euroclear Валері Урбен в інтерв’ю FT .

Деталі

Урбен попередила, що збільшення доходів від активів російського Центробанку, яких в Euroclear зберігається близько €191 млрд, за рахунок переходу від безпечних інструментів (зокрема, депозитів у центробанках) до ризикових класів активів створить додаткову фінансову й системну загрозу.

«Якщо хочете більше прибутку, ви берете на себе більше ризику. Але хто нестиме ці ризики?» – сказала вона.

Зараз прибутки з активів скорочуються через зниження ставок ЄЦБ. Тож Єврокомісія розглядає варіант створення спеціального фонду (SPV), який інвестуватиме кошти з активів у більш доходні інструменти.

Однак Урбен застерігає: такий крок означатиме юридичну експропріацію і залишить Euroclear відповідальною за потенційне відшкодування Росії в майбутньому.

«Ми не можемо дозволити собі взяти на себе такі зобов’язання», – сказала вона, додавши, що для покриття можливих позовів має бути створений окремий механізм фінансової компенсації.

Контекст

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році в різних юрисдикціях було заморожено близько €260 млрд активів російського Центробанку. З того часу західні країни шукають шляхи, як використати ці кошти для допомоги Україні. Однак юридичні бар’єри досі не дозволяли повної конфіскації.

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард попереджала, що використання цих активів для фінансування військової допомоги Україні може суперечити міжнародному праву.

Euroclear – найбільший центральний депозитарій цінних паперів у Європі з понад €40 трлн активів на зберіганні – фігурує більш ніж у 100 судових позовах, пов’язаних із заблокованими російськими активами, включно з активами олігархів. У відповідь Росія конфіскувала близько €33 млрд активів клієнтів Euroclear, що перебували в її російському депозитарії.

Минулого року Euroclear перерахував €4 млрд Україні, цього року – €1,8 млрд. У першому кварталі депозитарій заробив на заблокованих російських активах €1,47 млрд, що на 7,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.