Активи РФ на майже €200 млрд були заморожені у 2022 році у відповідь на повномасштабне вторгнення до України.

Європейський союз прагне отримати мільярди євро із заморожених російських активів, перемістивши їх у більш ризиковані інвестиції. План має збільшити допомогу Україні, уникнувши звинувачень у крадіжці грошей РФ, повідомили виданню Politico чотири чиновники.

Ключові факти

Виконавчий орган ЄС розглядає можливість переведення заморожених російських державних активів, що зберігаються в Бельгії, до нового, більш ризикованого інвестиційного фонду, який виплачуватиме вищі відсотки.

Мета полягає в тому, щоб генерувати більше прибутку, щоб допомогти утримати на плаву економіку України на тлі погроз президента США Дональда Трампа припинити фінансування, при цьому не торкаючись базового капіталу.

Цей крок не призведе до повної конфіскації російських активів, проти чого виступають кілька держав ЄС, включаючи Німеччину та Італію, з фінансових та юридичних причин. ЄС сподівається, що, витрачаючи лише відсотки та не чіпаючи базовий капітал, він зможе уникнути звинувачень у порушенні міжнародного права.

Частка ЄС у розмірі €18 млрд в кредиті G7 буде повністю виплачена до кінця року, що ставить під питання, як Україна продовжить задовольняти свої потреби у фінансуванні в 2026 році. Міністри фінансів 27 країн ЄС розпочнуть ці обговорення 19 червня у Люксембурзі.

Як потенційне вирішення проблеми чиновники ЄС розглядають можливість переведення активів з Euroclear в Бельгії в «спеціалізовану організацію» під егідою ЄС. Головна перевага швидкого створення нового фонду полягає в тому, що активи можуть бути спрямовані на більш ризиковані інвестиції, здатні генерувати набагато більш високий прибуток для України і забезпечити підтримку у довгостроковій перспективі.

і забезпечити підтримку у довгостроковій перспективі. Ще однією потенційною перевагою є те, що це може стати захистом від вето Угорщини на продовження санкцій та фактичного повернення грошей Росії.

Проте критики нового механізму фінансування попереджають, що платникам податків ЄС, зрештою, доведеться виплачувати компенсацію за будь-які непродуктивні інвестиції.

Контекст

Російські активи заблоковані в рамках санкційного режиму ЄС, який має одноголосно продовжуватися кожні шість місяців, а угорський уряд неодноразово погрожував застосувати своє право вето.

За останні тижні Єврокомісія провела неофіційні переговори з групою країн – включаючи Францію, Німеччину, Італію та Естонію – для вивчення законних способів збереження заморожених активів, якщо Угорщина заблокує поновлення санкцій, повідомили Politico два джерела.

Чиновники ЄС шукають способи створення нового фонду простою більшістю голосів, а не одноголосно, щоб відтіснити премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

ЄС шукає креативні рішення, оскільки його центральний грошовий фонд у розмірі €1,2 трлн, який керує всіма державними видатками, переповнений, а новий бюджет набуде чинності лише 2028 року.