Європейський союз прагне отримати мільярди євро із заморожених російських активів, перемістивши їх у більш ризиковані інвестиції. План має збільшити допомогу Україні, уникнувши звинувачень у крадіжці грошей РФ, повідомили виданню Politico чотири чиновники.
Активи РФ на майже €200 млрд були заморожені у 2022 році у відповідь на повномасштабне вторгнення до України.
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Ключові факти
- Виконавчий орган ЄС розглядає можливість переведення заморожених російських державних активів, що зберігаються в Бельгії, до нового, більш ризикованого інвестиційного фонду, який виплачуватиме вищі відсотки.
- Мета полягає в тому, щоб генерувати більше прибутку, щоб допомогти утримати на плаву економіку України на тлі погроз президента США Дональда Трампа припинити фінансування, при цьому не торкаючись базового капіталу.
- Цей крок не призведе до повної конфіскації російських активів, проти чого виступають кілька держав ЄС, включаючи Німеччину та Італію, з фінансових та юридичних причин. ЄС сподівається, що, витрачаючи лише відсотки та не чіпаючи базовий капітал, він зможе уникнути звинувачень у порушенні міжнародного права.
- Частка ЄС у розмірі €18 млрд в кредиті G7 буде повністю виплачена до кінця року, що ставить під питання, як Україна продовжить задовольняти свої потреби у фінансуванні в 2026 році. Міністри фінансів 27 країн ЄС розпочнуть ці обговорення 19 червня у Люксембурзі.
- Як потенційне вирішення проблеми чиновники ЄС розглядають можливість переведення активів з Euroclear в Бельгії в «спеціалізовану організацію» під егідою ЄС. Головна перевага швидкого створення нового фонду полягає в тому, що активи можуть бути спрямовані на більш ризиковані інвестиції, здатні генерувати набагато більш високий прибуток для України і забезпечити підтримку у довгостроковій перспективі.
- Ще однією потенційною перевагою є те, що це може стати захистом від вето Угорщини на продовження санкцій та фактичного повернення грошей Росії.
- Проте критики нового механізму фінансування попереджають, що платникам податків ЄС, зрештою, доведеться виплачувати компенсацію за будь-які непродуктивні інвестиції.
Контекст
Російські активи заблоковані в рамках санкційного режиму ЄС, який має одноголосно продовжуватися кожні шість місяців, а угорський уряд неодноразово погрожував застосувати своє право вето.
За останні тижні Єврокомісія провела неофіційні переговори з групою країн – включаючи Францію, Німеччину, Італію та Естонію – для вивчення законних способів збереження заморожених активів, якщо Угорщина заблокує поновлення санкцій, повідомили Politico два джерела.
Чиновники ЄС шукають способи створення нового фонду простою більшістю голосів, а не одноголосно, щоб відтіснити премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
ЄС шукає креативні рішення, оскільки його центральний грошовий фонд у розмірі €1,2 трлн, який керує всіма державними видатками, переповнений, а новий бюджет набуде чинності лише 2028 року.
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