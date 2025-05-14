Доходи Euroclear від російських активів упали вперше з моменту їхнього «замороження»

Міжнародний депозитарій Euroclear заробив на заблокованих російських активах €1,47 млрд, у першому кварталі 2025 року, що на 7,5% менше, ніж у першому кварталі 2024 року. Про це йдеться у звіті фінустанови від 14 травня.

Деталі

Зазначається, що зниження доходів спричинене зменшенням процентних ставок та необхідністю формування нового типу резервів.

Згідно зі звітом Euroclear, основна частка доходів – €1,3 млрд – припала на операції з активами Центрального банку Росії. Операційні витрати, пов’язані з російськими активами, залишилися незначними – лише €22 млн.

Водночас Euroclear був змушений сформувати резерв у розмірі €944 млн через новий регламент ЄС про внески на непередбачені доходи, який зобов’язав зарезервувати цю суму за перший квартал 2025 року.

Процентні доходи від російських активів, що оподатковуються бельгійським корпоративним податком, принесли Бельгії €360 млн податкових надходжень за квартал (у четвертому кварталі 2024 року цей показник становив €1,7 млрд).

Станом на кінець березня 2025 року в Euroclear зберігалося заморожених російських активів на суму €195 млрд, що на €12 млрд більше, ніж наприкінці 2024 року.

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Контекст

Після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року за кордоном було заморожено близько $300 млрд російських активів, зокрема у валюті та державних облігаціях.

Західні держави розглядають можливості їхнього використання, хоча прибутки від цих активів поки що не були спрямовані на підтримку України. Згідно з планом G7, союзники Києва погодили механізм, який дозволяє використовувати ці доходи для гарантування кредитного пакету на $50 млрд.

Найбільший обсяг активів – €180 млрд – зберігається у брюссельській кліринговій компанії Euroclear. Її генеральна директорка Валері Урбен попередила про ризики конфіскації, тоді як очільниця ЄЦБ Крістін Лагард наголосила, що використання цих коштів для військової допомоги може суперечити міжнародному праву.