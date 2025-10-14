Forbes Digital підписка
Европейская комиссия во вторник объявила о наложении штрафа на сумму €157 млн ​​на модные люксовые бренды Gucci, Chloé и Loewe за нарушение правил конкуренции ЕС из-за фиксации цен перепродажи. Об этом говорится всообщении Еврокомиссии от 14 октября.

  • Расследование показало, что эти компании ограничивали независимых розничных продавцов, с которыми сотрудничали, в праве самостоятельно устанавливать розничные цены на продукцию брендов Gucci, Chloé и Loewe как в онлайн-, так и в офлайн-продажах.
  • В частности, компании диктовали коммерческие стратегии, устанавливая ограничения, такие как соблюдение рекомендованных цен, максимальные размеры скидок и периоды распродаж. В некоторых случаях розничным продавцам временно запрещали предоставлять какие-либо скидки.
  • Gucci, Chloé и Loewe пытались заставить своих партнеров соблюдать те же цены и условия продаж, которые применялись в их собственных каналах прямых продаж. Такая практика, по выводам ЕК, нарушает конкуренцию, приводит к завышению цен и ограничивает выбор для потребителей.
  • Общая сумма штрафов для трех компаний превысила €157 млн.

Контекст

Gucci (Италия), Chloé (Франция) и Loewe (Испания) – бренды элитной моды, производящие одежду, кожаные изделия, аксессуары и парфюмерию.

Gucci создает одежду, обувь, сумки, аксессуары и духи. Принадлежит группе Kering, где составляет 44% выручки компании в 2024 году. Выручка в 2024-м – €7,6–7,7 млрд (падение на 23% по сравнению с €9,873 млрд в 2023-м). Операционная прибыль – €1,6 млрд (снижение на 51% с €3,264 млрд в 2023-м).

Loewe производит кожаные сумки, аксессуары, одежду и духи. Входит в группу LVMH. Выручка в 2024 году – €885,2 млн (рост на 9,2% с €810,8 млн в 2023-м). Чистая прибыль – €157 млн ​​(падение на 24% с €207,3 млн в 2023-м).

Chloé производит женскую одежду, сумки и аксессуары. Принадлежит группе Richemont. Отдельных данных о выручке за 2024 год нет, но выручка Richemont выросла на 4%, до €21,4 млрд, в отчетном году до марта 2024 года.

