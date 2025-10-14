Європейська комісія у вівторок оголосила про накладення штрафу на суму €157 млн на люксові модні бренди Gucci, Chloé та Loewe за порушення правил конкуренції ЄС через фіксацію цін перепродажу. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії від 14 жовтня.
Деталі
- Розслідування показало, що ці компанії обмежували незалежних роздрібних продавців, з якими співпрацювали, у праві самостійно встановлювати роздрібні ціни на продукцію брендів Gucci, Chloé та Loewe як в онлайн-, так і в офлайн-продажах.
- Зокрема, компанії диктували комерційні стратегії, встановлюючи обмеження, такі як дотримання рекомендованих цін, максимальні розміри знижок і періоди розпродажів. У деяких випадках роздрібним продавцям тимчасово забороняли надавати будь-які знижки.
- Gucci, Chloé та Loewe намагалися змусити своїх партнерів дотримуватися тих самих цін і умов продажу, що застосовувалися в їхніх власних каналах прямого продажу. Така практика, за висновками ЄК, порушує конкуренцію, призводить до завищення цін і обмежує вибір для споживачів.
- Загальна сума штрафів для трьох компаній перевищила €157 млн.
Контекст
Gucci (Італія), Chloé (Франція) та Loewe (Іспанія) – бренди елітної моди, що виробляють одяг, шкіряні вироби, аксесуари та парфумерію.
Gucci створює одяг, взуття, сумки, аксесуари та парфуми. Належить групі Kering, де становить 44% виторгу компанії у 2024 році. Виторг у 2024-му – €7,6–7,7 млрд (падіння на 23% порівняно з €9,873 млрд у 2023-му). Операційний прибуток – €1,6 млрд (зниження на 51% з €3,264 млрд у 2023-му).
Loewe виготовляє шкіряні сумки, аксесуари, одяг і парфуми. Входить до групи LVMH. Виторг у 2024 році – €885,2 млн (зростання на 9,2% з €810,8 млн у 2023-му). Чистий прибуток – €157 млн (падіння на 24% з €207,3 млн у 2023-му).
Chloé виробляє жіночий одяг, сумки та аксесуари. Належить групі Richemont. Окремих даних про виторг за 2024 рік немає, але виручка Richemont зросла на 4%, до €21,4 млрд, у звітному році до березня 2024.
