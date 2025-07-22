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Семейные войны Gucci без Гуччи. Как один из самых успешных модных брендов пережил семейные скандалы, убийство наследника и инвестиции Kering?

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Forbes

7 хв читання

Дім Ґуччі Gucci модний дім /Кадр из фильма «Дом Гуччи»

Адам Драйвер, Леди Гага, Аль Пачино, Джаред Лето и Джереми Айронс сыграли семью Гуччи в фильме «Дом Гуччи» Ридли Скотта Фото Кадр из фильма «Дом Гуччи»

От роскошных сумок до заказного убийства – история Gucci похожа на семейную сагу с интригами и изменами. Разбор Forbes Polska, как династия Гуччи превратила флорентийскую мастерскую в глобальный бренд, разрушилась под тяжестью собственных амбиций и почему сегодня Gucci считается одной из самых успешных модных компаний мира

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После одной из семейных ссор поцарапанный Паоло Гуччи, внук основателя модного дома Gucci, обратился за судебно-медицинской экспертизой. После другой на газоне перед дизайн-бюро компании во Флоренции обнаружили разбросанные сумки. Все они были с характерным логотипом из переплетенных букв G – инициалов основателя известного модного дома Гуччо Гуччи – и служили для того, чтобы бросать ими в оппонента, вспоминает в своей книге «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности» Сара Гей-Форден.

Семья никогда не признавала эту публикацию, но с момента смерти Гуччо в 1953 году его потомки все больше конфликтовали между собой. Продолжавшиеся годы бурные споры подтверждают архивы итальянских медиа, а также решения итальянских и американских судов.

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