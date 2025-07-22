От роскошных сумок до заказного убийства – история Gucci похожа на семейную сагу с интригами и изменами. Разбор Forbes Polska , как династия Гуччи превратила флорентийскую мастерскую в глобальный бренд, разрушилась под тяжестью собственных амбиций и почему сегодня Gucci считается одной из самых успешных модных компаний мира

После одной из семейных ссор поцарапанный Паоло Гуччи, внук основателя модного дома Gucci, обратился за судебно-медицинской экспертизой. После другой на газоне перед дизайн-бюро компании во Флоренции обнаружили разбросанные сумки. Все они были с характерным логотипом из переплетенных букв G – инициалов основателя известного модного дома Гуччо Гуччи – и служили для того, чтобы бросать ими в оппонента, вспоминает в своей книге «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности» Сара Гей-Форден.

Семья никогда не признавала эту публикацию, но с момента смерти Гуччо в 1953 году его потомки все больше конфликтовали между собой. Продолжавшиеся годы бурные споры подтверждают архивы итальянских медиа, а также решения итальянских и американских судов.