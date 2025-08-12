Фонд госимущества провел онлайн-аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь» в Харькове. Победителем стало харьковское ООО «Сандерс Лофт» с предложением 600 млн грн, свидетельствует информация на портале « Prozorro.Продажі ».

Подробности

В торгах за лот соревновалось семь участников, что обусловило рост стоимости в 57,3 раза: от стартовой цены 10,47 млн грн до победной 600 млн грн.

Покупатель дополнительно должен уплатить НДС в размере 120 млн грн, так что общий экономический эффект может составить более 720 млн грн.

После полной оплаты лота с учетом НДС новый собственник получит в собственность объект приватизации, включающий: 68 единиц недвижимости и инфраструктуры (административные, производственные, складские здания, гаражи, сети водоснабжения, электропередач, газопровод); 50 000 кв. м – общая площадь построек и сооружений; 10 транспортных средств; 379 единиц движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь и т.п.).

Контекст

«Энергосталь» находится в Харькове по адресу: проспект Науки, 9. Предприятие специализируется на создании новых промышленных объектов, реконструкции и техническом переоснащении предприятий ГМК, машиностроения, энергетики, транспорта, химической промышленности.

ООО «Сандерс Лофт» зарегистрировано в Харькове, основной вид деятельности – «Оптовая торговля фармацевтическими товарами». Конечный бенефициар – Алик Хечоян. Выручка компании за 2024 год – почти 1,9 млрд грн, свидетельствует информация в YouControl.