За время войны государство добавило сразу три актива в свой банковский портфель. Вызов – продать хотя бы один из госбанков. Что происходит за кулисами этого процесса и насколько к приватизации близки Sense Bank, Укргазбанк, «Приват« или даже «Ощад»?
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