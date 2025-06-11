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Избавиться от слона. Готово ли государство продать свои банки на третьем году войны? Forbes Ukraine рассказывает о «кухне» долгожданной приватизации

Сергей Шевчук /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Сергей Шевчук
Forbes
Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

13 хв читання

Початок війни відсунув питання держбанків на другий план і суттєво змінив ситуацію, що вже склалася напередодні. /Getty Images

Начало войны отодвинуло вопросы госбанков на второй план и существенно изменило сложившуюся ситуацию накануне. Фото Getty Images

За время войны государство добавило сразу три актива в свой банковский портфель. Вызов – продать хотя бы один из госбанков. Что происходит за кулисами этого процесса и насколько к приватизации близки Sense Bank, Укргазбанк, «Приват« или даже «Ощад»?

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