Фонд держмайна провів онлайн-аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» у Харкові. Переможцем стало харківське ТОВ «Сандерс Лофт» із пропозицією 600 млн грн, свідчить інформація на порталі «Prozorro.Продажі».
Деталі
- У торгах за лот змагалося сім учасників, що зумовило зростання вартості у 57,3 раза: від стартової ціни 10,47 млн грн до переможної 600 млн грн.
- Покупець додатково має сплатити ПДВ у розмірі 120 млн грн, тож загальний економічний ефект може становити понад 720 млн грн.
- Після повної оплати лота з урахуванням ПДВ новий власник отримає у власність об’єкт приватизації, який включає: 68 одиниць нерухомого майна та інфраструктури (адміністративні, виробничі, складські будівлі, гаражі, мережі водопостачання, електропередач, газопровід); 50 000 кв. м – загальна площа будівель і споруд; 10 транспортних засобів; 379 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).
Контекст
«Енергосталь» знаходиться у Харкові за адресою: проспект Науки, 9. Підприємство спеціалізується та створенні нових промислових об’єктів, реконструкції та технічному переоснащенні підприємств ГМК, машинобудування, енергетики, транспорту, хімічної промисловості.
ТОВ «Сандерс Лофт» зареєстроване у Харкові, основний вид діяльності – «Оптова торгівля фармацевтичними товарами». Кінцевий бенефіціар – Алік Хечоян. Виторг компанії за 2024 рік – майже 1,9 млрд грн, свідчить інформація в YouControl.
