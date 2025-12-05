За год 105,87 млрд грн пожертвований собрали три крупнейших фонда Украины: United24, «Повернись живим» и Фонд Притулы. Это на 37% больше, чем за три предыдущих года вместе взятых. Об этом свидетельствуют данные исследования Опендатабот , проведенного к Международному дню волонтера.

Детали

73% донатов приходится на United24. В этом году на счета фонда поступили рекордные 77,7 млрд грн. Это уже втрое больше, чем за весь 2022 год, который считался пиковым по сумме пожертвований. Подавляющее большинство этих средств было направлено на нужды ВСУ и только 1% донатов пошло на гуманитарные цели. Самым успешным месяцем для United2 стал октябрь 2025-го: сумма пожертвований была вдвое больше, чем за весь год до того.

26,2 млрд грн собрали с начала года в фонде «Повернись живим». Это в 4,4 раза больше, чем за весь 2022 год. Больше всего собрали в октябре: за месяц на счета фонда поступило 19,7 млрд грн – это больше, чем за все три предыдущих года вместе.

«Мы не можем сказать, что уровень донатов снизился, но видим определенное перераспределение. По сравнению даже с 2022 годом, когда люди донатили крупным фондам, которым доверяли, сегодня почти у каждого в семье есть отец, сын, муж, брат и т.д., кто непосредственно находится в армии. Соответственно вместо забросить донат на фонд, родные ожидаемо сначала закрывают потребность конкретного военного. Еще один вызов – экономическая ситуация в стране: у людей становится меньше средств и меньше возможности помогать», – комментируют в «Повернись живим».

Еще 1,97 млрд грн приходится на Фонд Притулы. За год сумма донатов выросла на четверть. Рекордным по донатам стал ноябрь: за этот месяц собрано 310 млн грн, что почти вдвое больше среднемесячного показателя в этом году.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

За год сумма пожертвований украинцев на банки сократилась на 19%. В среднем, 2,95 млрд грн собирают украинцы на банки в mono ежемесячно. В целом люди уже забросили на сборы 32,47 млрд грн за 11 месяцев текущего года.

Ежемесячно 1,8 млн человек забрасывают деньги на волонтерские банки. Немного уменьшилась средняя сумма доната в этом году: 392 грн против 413 грн в прошлом. Вероятно, тренд на сокращение суммы донатов связан с тем, что вспомогательных банок стало больше на 14%. Так, в этом году открывают около 169 000 банок в месяц. При этом все больше сборов создают одни и те же люди: 136 000 владельцев банок в месяц против 116 000 в прошлом году.

11 792 волонтера по состоянию на начало декабря зарегистрированы в соответствующем реестре ГНС. Официальных волонтеров в стране меньше не стало, хотя пополняется этот перечень не так активно, как раньше – только +11% за год. Для сравнения, за весь 2024 год реестр вырос в полтора раза. В то же время с начала года из волонтерского перечня исключили 136 человек.

Контекст

В 2024 году три крупнейших благотворительных фонда Украины («Повернись живим», Фонд Притулы и United24) вместе собрали 24,1 млрд грн – это на 28% больше, чем в 2023-м. За три года полномасштабной войны эти три организации суммарно привлекли 93 млрд грн пожертвований.

Фонд «Повернись живим» в ноябре 2025 года получил крупнейший в истории известный грант (по версии фонда, донат) на военные нужды Украины – 19 млрд грн.