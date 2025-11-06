Благотворительные сборы приносят армии миллионы гривен. За ними стоят рекламные агентства, финансирующие промо, логистику и продакшен за свой счет. Сколько стоит бесплатный фандрейзинг и что агентства получают за свои услуги

В Третьем армейском корпусе с августа продолжается инициатива «Герои районов» со сбором 100 млн грн на дроны, системы РЭБ и критическую технику.

«К запуску кампании присоединилось полсотни человек – команда штабного фонда и представители бизнеса, в том числе специалисты по коммуникациям, маркетингу, продакшену, IT», – говорит директор по маркетингу штабного фонда Третьего армейского корпуса Оксана Драган.