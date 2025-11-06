Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

Экономика донатов. Креативные агентства бесплатно делают для ВСУ проекты стоимостью в миллионы гривен. Что получают вместо этого?

Вероника Нановская
Вероника Нановская
Forbes

3 хв читання

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:57 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:57

Благотворительные сборы приносят армии миллионы гривен. За ними стоят рекламные агентства, финансирующие промо, логистику и продакшен за свой счет. Сколько стоит бесплатный фандрейзинг и что агентства получают за свои услуги

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

В Третьем армейском корпусе с августа продолжается инициатива «Герои районов» со сбором 100 млн грн на дроны, системы РЭБ и критическую технику.

«К запуску кампании присоединилось полсотни человек – команда штабного фонда и представители бизнеса, в том числе специалисты по коммуникациям, маркетингу, продакшену, IT», – говорит директор по маркетингу штабного фонда Третьего армейского корпуса Оксана Драган.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні