За рік 105,87 млрд грн пожертв зібрали три найбільші фонди України: United24, «Повернись живим» та Фонд Притули. Це на 37% більше, ніж за три попередні роки разом. Про це свідчать дані дослідження Опендатабот , проведеного до Міжнародного дня волонтера.

Деталі

73% донатів припадає на United24. Цьогоріч на рахунки фонду надійшли рекордні 77,7 млрд грн. Це вже утричі більше, аніж за весь 2022 рік, який вважався піковим за сумою пожертв. Переважна більшість цих коштів була спрямована на потреби ЗСУ та лише 1% донатів пішло на гуманітарні цілі. Найуспішнішим місяцем для United2 став жовтень 2025-го: сума пожертв була удвічі більшою, ніж за весь рік до того.

26,2 млрд грн зібрали від початку року у фонді «Повернись живим». Це у 4,4 раза більше, ніж за весь 2022 рік. Найбільше зібрали у жовтні: за місяць на рахунки фонду надійшло 19,7 млрд грн – це більше, ніж за всі три попередні роки разом.

«Ми не можемо сказати, що рівень донатів знизився, але бачимо певний перерозподіл. Порівняно навіть із 2022 роком, коли люди донейтили великим фондам, яким довіряли, сьогодні майже у кожного в родині є батько, син, чоловік, брат тощо, хто безпосередньо перебуває у війську. Відповідно замість закинути донат на фонд, рідні очікувано спочатку закривають потребу конкретного військового. Ще один виклик – економічна ситуація в країні: в людей стає менше коштів і менше можливості допомагати», – коментують у «Повернись живим».

Ще 1,97 млрд грн припадає на Фонд Притули. За рік сума донатів зросла на чверть. Рекордним за донатами став листопад: за цей місяць зібрано 310 млн грн, що майже удвічі більше за середньомісячний показник цьогоріч.

За рік сума пожертв українців на банки скоротилася на 19%. В середньому, 2,95 млрд грн збирають українці на банки в mono щомісяця. Загалом люди вже закинули на збори 32,47 млрд грн за 11 місяців поточного року.

Щомісяця 1,8 млн людей закидають гроші на волонтерські банки. Трохи зменшилася середня сума донату цьогоріч: 392 грн проти 413 грн торік. Ймовірно, тренд на скорочення суми донатів повʼязаний із тим, що допоміжних банок побільшало на 14%. Так, цьогоріч відкривають близько 169 000 банок на місяць. Водночас все більше зборів створюють одні й ті самі люди: 136 000 власників банок на місяць проти 116 000 торік.

11 792 волонтери станом на початок грудня зареєстровано у відповідному реєстрі ДПС. Офіційних волонтерів в країні менше не стало, хоча поповнюється цей перелік не так активно, як раніше – лише +11% за рік. До порівняння, за весь 2024 рік реєстр виріс у півтора раза. Водночас від початку року з волонтерського переліку виключили 136 людей.

Контекст

У 2024 році три найбільші благодійні фонди України («Повернись живим», Фонд Притули та United24) разом зібрали 24,1 млрд грн – це на 28% більше, ніж у 2023-му. За три роки повномасштабної війни ці три організації сумарно залучили 93 млрд грн пожертв.

Фонд «Повернись живим» у листопаді 2025 року отримав найбільший в історії відомий грант (за версією фонду, донат) на військові потреби України – 19 млрд грн.