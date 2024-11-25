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Forbes Ukraine провел ежегодную технологическую конференцию Forbes Tech 2024

Forbes Ukraine
Forbes Ukraine
Forbes

2 хв читання

Конференция Forbes Tech 2024

22 ноября в Киеве состоялось ключевое технологическое событие года – конференция «Forbes Tech 2024: Технологии для вашего бизнеса». На ней участники обсуждали идеи, как с помощью технологий добиваться бизнес-целей в условиях ограниченных ресурсов и оставаться в контексте мировых технологических трендов. Рассказываем подробности.

На четырех тематических сессиях выступило 57 спикеров, среди которых Екатерина Крук, руководительница публичной политики Meta в Центральной и Восточной Европе, Леонид Полупан, руководитель Microsoft в Украине и странах Балтии, Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации, Татьяна Лукинюк, руководительница Google в Украине, Виталий Седлер, соучредитель и CEO Intellias, и другие.

Forbes Tech 2024

Дискуссия на Forbes Tech 2024 «Технологии влияют: как бизнесу подготовиться к изменению потребителей, рынков и бизнес-моделей».

В ходе восьмичасовой программы участники обсуждали технологии, которые помогали компаниям из Fortune 500 расти быстрее конкурентов в 2024-м, рассматривали инновационную стратегию Украины, разбирали вопросы, связанные с эволюцией искусственного интеллекта и т.д.

В частности, Михаил Федоров дал инсайты, как за полгода повысили эффективность в 10 раз с помощью OKR, а директор, руководитель направления стратегии и операционных улучшений в Украине консалтинговой компании KPMG Андрей Тимошенко и главный редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко представили исследование наиболее цифровизированных отраслей экономики.

Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации.

Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации.

Своими подходами к диджитализации делились CEO Vodafone Ольга Устинова, CTO МХП Тарас Гошовский, президент «Киевстара» Александр Комаров и IT-директор «Укрнафты» Андрей Бобров. А бывший региональный директор Lockheed Martin в Европе Моник Браун, CEO немецкого ARX Robotics Марк Витфельд, соучредитель TAF Drones Александр Яковенко и экс-директор и едвайзер UkrJet и технический директор Airlogix Александр Чендеков рассказали, как украинским оборонным компаниям продавать свои продукты в НАТО.

Forbes Tech 2024 /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Дискуссия на Forbes Tech 2024 «Чему поучиться у самых диджитализированных украинских компаний». Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Ключевые тезисы

  • Среди клиентов компании из списка Fortune 500 70% работ – это проекты, связанные с Big Data, рассказал соучредитель SoftServe Ярослав Любинец.
  • «Цифровая трансформация является частью бизнес-стратегии украинских компаний, – сказал директор и руководитель направления стратегии и операционных улучшений KPMG в Украине Андрей Тимошенко. – Они готовы активно в это инвестировать». Компании пищевой и табачной отрасли, теплокоммуникации, финансы и страхование инвестируют более 20% ежегодного дохода в цифровизацию.
  • «Будьте готовы, что на пути диджитализации будет много ошибок, разочарований и плохих финансовых результатов, но этот путь все равно нужно последовательно преодолевать», – отметил Александр Комаров, президент «Киевстара».
  • ИИ-решение для контроля качества продукции экономит «Метинвесту» $250 000 в год для одного предприятия, рассказал руководитель R&D-центра Metinvest Digital Максим Баланюк.
  • «Если собрать в одну страну всех хакеров, то это была бы страна с самым большим в мире ВВП», – уверен руководитель Microsoft в Украине Леонид Полупан.

Конференция Forbes Tech 2024 объединила более 350 гостей и стала прекрасной возможностью профессионального нетворкинга и обмена опытом между лидерами отрасли. А главное – напомнила, что развитие технологий и украинского бизнеса станет залогом нашей победы.

Forbes Tech 2024

Ярослав Любинец, соучредитель и глава совета директоров компании SoftServe, и Борис Давиденко, главный редактор Forbes Ukraine.

Генеральные партнеры: Masterсard, UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Официальные партнеры: Favbet Tech, SoftConstruct, YoHealth, UCLOUD, Genesis, NEQSOL Holding, Vodafone, Lenovo, МХП, МТИ, Sense bank.

Партнеры экспозоны: CONSULTANT for Business, Wise IT, Creatio.

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