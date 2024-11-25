Forbes Ukraine провів щорічну технологічну конференцію Forbes Tech 2024

22 листопада у Києві відбулася ключова технологічна подія року – конференція « Forbes Tech 2024 : Технології для вашого бізнесу». На ній учасники обговорювали ідеї, як за допомогою технологій досягати бізнес-цілей в умовах обмежених ресурсів і залишатися в контексті світових технологічних трендів. Розповідаємо деталі.

На чотирьох тематичних сесіях виступило 57 спікерів, серед яких Катерина Крук, керівниця з публічної політики Meta в Центральній та Східній Європі, Леонід Полупан, керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії, Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації, Тетяна Лукинюк, керівниця Google в Україні, Віталій Седлер, співзасновник та CEO Intellias, та інші.

Дискусія на Forbes Tech 2024 «Технології впливають: як бізнесу підготуватися до зміни споживачів, ринків і бізнес-моделей».

Під час восьмигодинної програми учасники обговорювали технології, що допомагали компаніям з Fortune 500 зростати швидше за конкурентів у 2024-му, розглядали інноваційну стратегію України, розбирали питання, повʼязані з еволюцією штучного інтелекту тощо.

Зокрема, Михайло Федоров дав інсайти, як за пів року збільшили ефективність удесятеро за допомогою OKR, а директор, керівник напряму стратегії та операційних покращень в Україні консалтингової компанії KPMG Андрій Тимошенко та головний редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко презентували дослідження найбільш цифровізованих галузей економіки.

Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації.

Своїми підходами до диджиталізації ділилися CEO Vodafone Ольга Устинова, CTO МХП Тарас Гошовський, президент «Київстару» Олександр Комаров та IT-директор «Укрнафти» Андрій Бобров. А колишня регіональна директорка Lockheed Martin у Європі Монік Браун, CEO німецького ARX Robotics Марк Вітфельд, співзасновник TAF Drones Олександр Яковенко та колишній директор та едвайзер UkrJet і технічний директор Airlogix Олександр Чендеков розповіли, як українським оборонним компаніям продавати свої продукти в НАТО.

Дискусія на Forbes Tech 2024 «Чого повчитися у найбільш диджиталізованих українських компаній». Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Ключові тези

Серед клієнтів компанії зі списку Fortune 500 70% робіт – це проєкти, пов’язані з Big Data, розповів співзасновник SoftServe Ярослав Любінець.

«Цифрова трансформація є частиною бізнес-стратегії українських компаній, – сказав директор та керівник напряму стратегії та операційних покращень KPMG в Україні Андрій Тимошенко. – Вони готові активно в це інвестувати». Компанії з харчової і тютюнової галузі, теплокомунікації, фінанси та страхування інвестують понад 20% щорічного доходу в цифровізацію.

«Будьте готові, що на шляху диджиталізації буде багато помилок, розчарувань і поганих фінансових результатів, але цей шлях усе одно потрібно послідовно долати», – зауважив Олександр Комаров, президент «Київстару».

ШІ-рішення для контролю якості продукції економить «Метінвесту» $250 000 на рік для одного підприємства, розповів керівник R&D-центру Metinvest Digital Максим Баланюк.

«Якщо зібрати в одну країну всіх хакерів, то це була б країна з найбільшим у світі ВВП», – певен керівник Microsoft в Україні Леонід Полупан.

Конференція Forbes Tech 2024 обʼєднала понад 350 гостей і стала чудовою нагодою для професійного нетворкінгу та обміну досвідом між лідерами галузі. А головне – нагадала, що розвиток технологій та українського бізнесу стане запорукою нашої перемоги.

Ярослав Любінець, співзасновник і голова ради директорів компанії SoftServe, та Борис Давиденко, головний редактор Forbes Ukraine.

Генеральні партнери: Mastercard, UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Офіційні партнери: Favbet Tech, SoftConstruct, YoHealth, UCLOUD, Genesis, NEQSOL Holding, Vodafone, Lenovo, МХП, МТІ, Sense bank.

Партнери експозони: CONSULTANT for Business, Wise IT, Creatio.