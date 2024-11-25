Forbes Ukraine провів щорічну технологічну конференцію Forbes Tech 2024

22 листопада у Києві відбулася ключова технологічна подія року – конференція «Forbes Tech 2024: Технології для вашого бізнесу». На ній учасники обговорювали ідеї, як за допомогою технологій досягати бізнес-цілей в умовах обмежених ресурсів і залишатися в контексті світових технологічних трендів. Розповідаємо деталі.
На чотирьох тематичних сесіях виступило 57 спікерів, серед яких Катерина Крук, керівниця з публічної політики Meta в Центральній та Східній Європі, Леонід Полупан, керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії, Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації, Тетяна Лукинюк, керівниця Google в Україні, Віталій Седлер, співзасновник та CEO Intellias, та інші.
Під час восьмигодинної програми учасники обговорювали технології, що допомагали компаніям з Fortune 500 зростати швидше за конкурентів у 2024-му, розглядали інноваційну стратегію України, розбирали питання, повʼязані з еволюцією штучного інтелекту тощо.
Зокрема, Михайло Федоров дав інсайти, як за пів року збільшили ефективність удесятеро за допомогою OKR, а директор, керівник напряму стратегії та операційних покращень в Україні консалтингової компанії KPMG Андрій Тимошенко та головний редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко презентували дослідження найбільш цифровізованих галузей економіки.
Своїми підходами до диджиталізації ділилися CEO Vodafone Ольга Устинова, CTO МХП Тарас Гошовський, президент «Київстару» Олександр Комаров та IT-директор «Укрнафти» Андрій Бобров. А колишня регіональна директорка Lockheed Martin у Європі Монік Браун, CEO німецького ARX Robotics Марк Вітфельд, співзасновник TAF Drones Олександр Яковенко та колишній директор та едвайзер UkrJet і технічний директор Airlogix Олександр Чендеков розповіли, як українським оборонним компаніям продавати свої продукти в НАТО.
Ключові тези
- Серед клієнтів компанії зі списку Fortune 500 70% робіт – це проєкти, пов’язані з Big Data, розповів співзасновник SoftServe Ярослав Любінець.
- «Цифрова трансформація є частиною бізнес-стратегії українських компаній, – сказав директор та керівник напряму стратегії та операційних покращень KPMG в Україні Андрій Тимошенко. – Вони готові активно в це інвестувати». Компанії з харчової і тютюнової галузі, теплокомунікації, фінанси та страхування інвестують понад 20% щорічного доходу в цифровізацію.
- «Будьте готові, що на шляху диджиталізації буде багато помилок, розчарувань і поганих фінансових результатів, але цей шлях усе одно потрібно послідовно долати», – зауважив Олександр Комаров, президент «Київстару».
- ШІ-рішення для контролю якості продукції економить «Метінвесту» $250 000 на рік для одного підприємства, розповів керівник R&D-центру Metinvest Digital Максим Баланюк.
- «Якщо зібрати в одну країну всіх хакерів, то це була б країна з найбільшим у світі ВВП», – певен керівник Microsoft в Україні Леонід Полупан.
Конференція Forbes Tech 2024 обʼєднала понад 350 гостей і стала чудовою нагодою для професійного нетворкінгу та обміну досвідом між лідерами галузі. А головне – нагадала, що розвиток технологій та українського бізнесу стане запорукою нашої перемоги.
Генеральні партнери: Mastercard, UKRSIBBANK BNP Paribas Group.
Офіційні партнери: Favbet Tech, SoftConstruct, YoHealth, UCLOUD, Genesis, NEQSOL Holding, Vodafone, Lenovo, МХП, МТІ, Sense bank.
Партнери експозони: CONSULTANT for Business, Wise IT, Creatio.
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