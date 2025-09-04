Французский стартап в сфере искусственного интеллекта Mistral AI завершил инвестиционный раунд на €2 млрд, что повысило оценку компании до €12 млрд ($14 млрд) с учетом новых средств. Это укрепляет позицию Mistral AI как одного из самых ценных технологических стартапов Европы, пишет Bloomberg .

Подробности

Раунд финансирования направлен на поддержку развития открытых языковых моделей, чатбота Le Chat, ориентированного на европейских пользователей, и других сервисов искусственного интеллекта.

Компания также рассматривает возможность создания дата-центра во Франции и развивает AI-облачный сервис Mistral Compute в партнерстве с Nvidia Corp. Для этого Mistral AI вела переговоры по привлечению сотен миллионов евро долгового финансирования от французских кредиторов, в том числе Bpifrance.

Контекст

Mistral AI, основанная в 2023 году Артюром Мэншем, бывшим исследователем DeepMind, а также экс-исследователями Meta Тимото Лакруа и Гийомом Ламплем, позиционирует себя как конкурента OpenAI.

Компания ранее привлекла более €1 млрд от инвесторов, среди которых Andreessen Horowitz, General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, Bpifrance и BNP Paribas. Это первый раунд финансирования компании с июня 2024 года, когда ее оценка составила €5,8 млрд.