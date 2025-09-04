Французький стартап у сфері штучного інтелекту Mistral AI завершив інвестиційний раунд на €2 млрд, що підвищило оцінку компанії до €12 млрд ($14 млрд) з урахуванням нових коштів. Це зміцнює позицію Mistral AI як одного з найцінніших технологічних стартапів Європи, пише Bloomberg.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Раунд фінансування спрямований на підтримку розвитку відкритих мовних моделей, чатбота Le Chat, орієнтованого на європейських користувачів, та інших сервісів штучного інтелекту.
- Компанія також розглядає можливість створення дата-центру у Франції та розвиває AI-хмарний сервіс Mistral Compute у партнерстві з Nvidia Corp. Для цього Mistral AI вела переговори щодо залучення сотень мільйонів євро боргового фінансування від французьких кредиторів, зокрема Bpifrance.
Контекст
Mistral AI, заснована в 2023 році Артюром Меншем, колишнім дослідником DeepMind, а також ексдослідниками Meta Тімоте Лакруа та Гійомом Ламплем, позиціонує себе як конкурента OpenAI.
Компанія раніше залучила понад €1 млрд від інвесторів, серед яких Andreessen Horowitz, General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, Bpifrance та BNP Paribas. Це перший раунд фінансування компанії з червня 2024 року, коли її оцінка становила €5,8 млрд.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.