Французький стартап у сфері штучного інтелекту Mistral AI завершив інвестиційний раунд на €2 млрд, що підвищило оцінку компанії до €12 млрд ($14 млрд) з урахуванням нових коштів. Це зміцнює позицію Mistral AI як одного з найцінніших технологічних стартапів Європи, пише Bloomberg .

Деталі

Раунд фінансування спрямований на підтримку розвитку відкритих мовних моделей, чатбота Le Chat, орієнтованого на європейських користувачів, та інших сервісів штучного інтелекту.

Компанія також розглядає можливість створення дата-центру у Франції та розвиває AI-хмарний сервіс Mistral Compute у партнерстві з Nvidia Corp. Для цього Mistral AI вела переговори щодо залучення сотень мільйонів євро боргового фінансування від французьких кредиторів, зокрема Bpifrance.

Контекст

Mistral AI, заснована в 2023 році Артюром Меншем, колишнім дослідником DeepMind, а також ексдослідниками Meta Тімоте Лакруа та Гійомом Ламплем, позиціонує себе як конкурента OpenAI.

Компанія раніше залучила понад €1 млрд від інвесторів, серед яких Andreessen Horowitz, General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, Bpifrance та BNP Paribas. Це перший раунд фінансування компанії з червня 2024 року, коли її оцінка становила €5,8 млрд.