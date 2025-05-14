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Ингулецкий ГОК не может возобновить работу из-за конкуренции на экспортных рынках

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК), входящий в группу «Метинвест», продолжает находиться в простое. Причина – невозможность обеспечить конкурентоспособную себестоимость продукции на экспортных рынках, сообщила пресс-служба компании по запросу «Интерфакс-Украина».

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Подробности

  • Среди ключевых факторов – высокая стоимость электроэнергии и ее доставки, рост железнодорожных тарифов (в долларовом эквиваленте – на 50% по сравнению с 2019–2021 годами), завышенные портовые сборы (в два раза выше, чем в европейских портах) и акциз в цене дизеля, который почти четверть формирует его стоимость. В то же время этот акциз платят даже карьерные самосвалы, не использующие автодороги.
  • В «Метинвесте» отметили, что пока комбинат работал, он генерировал значительные поступления в бюджет: только за первое полугодие 2024 года уплатил более 1,1 млрд грн налогов и обеспечивал валютную выручку в сотнях миллионов долларов, создавал рабочие места.
  • Для возобновления работы ИнГОКу необходима взвешенная тарифная и фискальная политика со стороны государства, говорят в компании. «У каждого предприятия есть несколько пределов: после первого оно останавливает модернизацию, после второго – прекращает деятельность. И тогда теряют все: местные общины, государственные монополии и само государство», – заявили в «Метинвесте».

Контекст

ИнГОК специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов и способен производить до 14 млн т железорудного концентрата в год.

Предприятие приостановило деятельность летом 2024 года. В 2023-м комбинат сократил чистый убыток в пять раз – до 167,2 млн грн с 851,3 млн грн годом ранее.

Сейчас украинские предприятия «Метинвеста», кроме тех, которые находятся в Мариуполе и Авдеевке, продолжают работать с разным уровнем загрузки, учитывая факторы безопасности, наличие персонала, обеспечение электроснабжения, а также логистические и экономические факторы, заявляют в компании.

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