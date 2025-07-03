Новий журнал Forbes Ukraine вже в продажу. Це третій номер 2025 року – і він особливий. Обкладинку номера створив український художник Waone (Володимир Манжос). Його мурали прикрашають Київ, виставки – Нью-Йорк і Токіо, а тепер і Forbes.
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Працювати з таким авторитетним виданням, як Forbes, – для мене не лише честь, а й велика відповідальність. Дякую за можливість показати нову грань власної творчості, залишаючись вірним своєму стилю.Waone (Володимир Манжос) Український художник
«Цього разу я створив насичену деталями композицію, в якій поєднав знайомі образи й візуальні елементи – ті самі, що ви бачите в моєму живописі. Символічне строкате полотно, як і український бізнес-ландшафт сьогодні, – саме йому присвячено цей номер», – каже художник.
Це вже друга арт-обкладинка в історії NEXT 250. І ще один привід вважати цей журнал колекційним примірником. У центрі уваги два головні фокуси: малий і середній бізнес, який претендує на «вищу лігу», та інвестиційні стратегії, що допомагають зростати навіть у складні часи.
- Малий і середній бізнес із великим потенціалом.
Цей випуск відкриває новий список Forbes – NEXT 250, у якому зібрано найперспективніші компанії малого та середнього бізнесу. Це вже третя ітерація NEXT 250, тож команда Forbes має міцну експертизу: ми проаналізували понад 800 претендентів, спостерігали за динамікою розвитку ринку й відстежували прориви та падіння.
Деякі герої минулих рейтингів – уже на мільярдних обертах. Наприклад, Bob Snail чи мережа «Книгарня Є». У новому списку – підприємці, які демонструють зростання, амбіції та нестандартний підхід. Хто потрапив до списку 2025 року та хто стане наступною історією успіху українського бізнесу, читайте на сторінках нового журналу Forbes Ukraine.
- Гроші працюють, навіть у кризу.
Другий тематичний блок – інвестиції у час змін. Редакція зібрала добірку ідей для зростання капіталу, які працюють у 2025-му: від класичних активів до нетривіальних альтернатив. Ринок адаптується до нової економіки, і в цьому номері – поради для тих, хто хоче не лише зберегти, а й примножити. Історії інвесторів, які змінили кар’єру, – колишніх топменеджерів, що тепер керують своїм портфелем. Вони діляться досвідом, стратегіями та помилками.
- Освіта – нова сила українського бізнесу.
Ще одна гучна історія номера – Київська школа економіки (KSE). Це найбагатший приватний ВНЗ країни, який трансформується, розвиває партнерства, запускає нові програми. Редакція зазирнула за лаштунки закладу, де сьогодні готують нове покоління економістів та лідерів. А також, як завжди, у номері – фірмові тексти Forbes: глибокі бізнес-історії, точна аналітика, актуальні дослідження та проблемні теми, які розкривають суть економічних і соціальних процесів. Ми говоримо не лише про факти, а й про тренди, людей і рішення, що формують майбутнє.
Навіщо читати цей випуск?
Щоб дізнатись, хто увійшов до топ-250 малого та середнього бізнесу України.
Щоб отримати практичні інвест-ідеї для 2025 року
Щоб побачити, як освіта, культура й економіка переплітаються в одному номері.
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Forbes №3/2025 – для тих, хто не боїться мислити масштабно.
Для тих, хто ризикує, зростає та примножує.
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