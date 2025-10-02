Forbes Digital підписка
Кабмин начинает подготовку к продаже Sense Bank и Укргазбанка

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Кабинет министров принял решение о подготовке к продаже пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале АО «Сенс Банк» и АБ «Укргазбанк», сообщила пресс-служба Минфина.

  • Целью такого решения в правительстве называют сокращение доли государственной собственности в банковском секторе и привлечение средств от продаж в госбюджет.
  • Продажа акций будет производиться в три этапа: подготовка пакета акций к продаже; проведение конкурса; заключение договора купли-продажи.
  • Минфин планирует до конца осени 2025 года объявить конкурс по отбору советника по продаже пакетов акций Sense Bank и Укргазбанка.

Контекст

Уменьшение доли государства в банковском секторе является одной из восьми приоритетных операционных целей Минфина программы действий правительства.

14 августа Совет по финансовой стабильности рассмотрел потенциальные риски продажи пакетов акций Sense Bank и Укргазбанка для финансовой системы. По результатам обсуждения было подтверждено, что продажи пакетов акций этих банков не будут оказывать негативного влияния на стабильность банковской системы.

Sense Bank (активы 131,4 млрд грн) и Укргазбанк (182,6 млрд грн) являются системно важными банками.

В 2024 году Sense Bank зафиксировал чистую прибыль в размере 3,8 млрд грн, что на 24,4% меньше по сравнению с 5 млрд грн в 2023 году. Укргазбанк за прошлый год показал рост чистой прибыли на 50,4%, достигнув 2,9 млрд грн по сравнению с 1,9 млрд грн в 2023 году, свидетельствуют данные НБУ.

За первое полугодие 2025 года Sense Bank получил 1,9 млрд грн чистой прибыли, что на 16,6% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Укргазбанк в первом полугодии заработал 2,2 млрд грн, что на 33,6% меньше, чем в первом полугодии 2024-го.

В экономической теории государство считается менее эффективным, чем частные собственники. По данным исследований, предприятиям под контролем государства свойственна более низкая производительность труда и прибыльность. А показатели госбанков коррелируют с электоральными циклами. О том, как правильно провести приватизацию госбанков, читайте в колонке финансового аналитика Наталии Задерей.

